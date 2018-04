Gefahren im Straßenverkehr - Wo ist es am gefährlichsten?

Der tödliche Fahrradunfall in Oranienburg am Dienstag sorgt für Bestürzung. Und Diskussionen. Denn immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen, und oftmals sind dafür auch schlechte Sicht oder Verkehrsführung die Ursache.

Die MAZ fragt: Kennen Sie Ecken oder Kreuzungen in Oberhavel, die besonders gefährlich sind? Sowohl für Rad- als auch Autofahrer, aber auch für Fußgänger?

Wir wollen in den nächsten Wochen mit den MAZ-Lesern gemeinsam auf die Suche gehen. Schreiben Sie uns Ihre Hinweise einfach per Mail an oranienburg@maz-online.de – oder rufen Sie uns an: 03301/59 45 24.

Von MAZonline