Wo lodern Ostern die Flammen am höchsten?

Oberhavel. Ein beliebter Brauch und gar Wettstreit um die größten Flammen in Oberhavel: die Osterfeuer. Rund 50 davon finden in der kommenden Woche zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag in der Region statt. In Ribbeck lässt man sich sogar Zeit bis zum 7. April. Nach kirchlicher Bedeutung symbolisieren an den Feuern entzündete Osterkerzen den wiederauferstandenen Jesus Christus. Wir haben die Termine im Überblick:

Badingen : 31. März, 18 Uhr, Badinger Dorfstraße 46

Bärenklau : 31. März, 17 Uhr, Remontehof

Bergfelde : 31. März, 16 Uhr, Feuerwehr (Triftstraße)

Birkenwerder : 31. März, 17 Uhr, Feuerwehr, Hauptstraße

Borgsdorf : 31. März, 17 Uhr, Feuerwehr, Karl-Marx-Straße

Burgwall : 1. April, 20 Uhr, Havelstraße 49,an der Havel

Dollgow : 1. April, 14 Uhr, Gaststätte Sührung, mit Wanderung

Eichstädt : 31. März, 16 Uhr, Dorfanger

Flatow : 29. März, 18 Uhr, Sportplatz

Friedrichsthal : 31. März, 17 Uhr, Festwiese

Fürstenberg : 31. März, 18 Uhr, Feuerwehr (Kreuzdamm 6a)

Germendorf : 31. März, 14 Uhr, Festwiese

Gransee : 29. März, 18 Uhr, Feuerwehr, Meseberger Weg 32

Grieben : 29. März, 18 Uhr, Sportplatz

Hohenbruch : 29. März, 18 Uhr, Kita (dort Start des Umzuges)

Hohen Neuendorf : 31. März, 18 Uhr, Feuerwehr, Waldstraße

Klein-Mutz : 31. März, 18 Uhr, Sportplatz

Kremmen : 29. März, 18 Uhr, Scheunenviertel

Kremmen : 31. März, 17 Uhr, Clubhaus Rolling Wheels MC

Kurtschlag : 31. März, 18 Uhr, Rübengasse 7

Leegebruch : 31. März, 19 Uhr, Festwiese, Lindenstraße

Lehnitz : 31. März, 17 Uhr, Weißer Strand

Liebenwalde : 31. März, 17.30 Uhr, Festplatz, Zehdenicker Chaussee

Malz : 29. März, 18 Uhr, Feuerwehr (Dorfplatz)

Marwitz , 31. März, 17 Uhr, Feuerwehr

Mildenberg : 31. März, 19 Uhr, Feuerwehr, Ribbecker Straße

Mühlenbeck : 29. März, 18 Uhr, hinter der Aral-Tankstelle

Neuholland : 29. März, 17 Uhr, Bolzplatz,

Neuendorf : 31. März, 15 Uhr, Gemeindehaus

Neulögow : 29. März, 17 Uhr, Festplatz, Friedhofsweg

Oranienburg: 31. März, 16 Uhr: Evangelisch-methodistische Kirche

Ribbeck : 7. April, 17 Uhr, Ziegeleiweg (Sportplatz)

Sachsenhausen : 31. März, 14 Uhr, Feuerwehrdepot

Schildow : 31. März, 19 Uhr, Restaurant Normandie in der Hermsdorfer Straße

Schmachtenhagen : 31. März, 18 Uhr, Dorfanger

Schönermark : 31. März, 18 Uhr, Sportplatz, Sonnenberger Straße 11

Schönfließ : 31. März, 17 Uhr, Bolzplatz, Glienicker Chaussee

Schulzendorf : 31. März, 18 Uhr, Grünfläche Wolfsruher Weg/Straße des Friedens

Schwante : 31. März, 18 Uhr, Kirche

Seilershof : 31. März, 18 Uhr, Badestelle

Sommerfeld : 31. März, 19 Uhr, Festwiese zwischen Sommerfeld und Beetz

Staffelde: 31. März, 18 Uhr, Feuerwehr

Vehlefanz : 29. März, 17 Uhr, Dorfaue

Wensickendorf : 31. März, 17 Uhr, Sportplatz, Summter Chaussee

Wesendorf : 31. März, 19 Uhr, Dorfanger

Zabelsdorf : 1. April, 17 Uhr, Festplatz

Zehdenick : 29. März, 18 Uhr, Gartensparte Sonnenschein, Falkenthaler Chaussee 37

Zehdenick : 31. März, 17 Uhr, Festplatz, Philipp-Müller-Straße 35

Zehdenick : 31. März, 17 Uhr, Kanalstraße 14

Zernikow : 29. März, 19 Uhr, Gut Zernikow

Zühlsdorf : 31. März, 17 Uhr, Spielplatz am Jugendclub, Dorfstraße 35a

