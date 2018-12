Oranienburg

Haben Sie auch einen kleinen Wunsch, der in diesen Tagen unerfüllbar scheint? Die MAZ stellt dafür in diesem Jahr Ihren Wunschbaum auf. Kommen Sie zu uns und verraten Sie uns, was Sie unbedingt brauchen. Eine neues Buch vielleicht? Ein Paar neue Schuhe oder ein paar Handschuhe und Mütze. Schreiben Sie Ihren ganz persönlichen Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro auf eine Karte und hängen Sie diese an unseren Wunschbaum.

Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro auf eine Karte schreiben

Und dann sind sie gefragt, liebe Leser. Können Sie einen der Wünsche erfüllen? Wollen Sie einem Menschen eine Freude machen, der sich in der Weihnachtszeit nicht alles kaufen kann? Dann schauen Sie von Montag bis Freitag in unserem MAZ-Kundencenter in der Mittelstraße vorbei und lassen Sie andere Herzen höher schlagen. Ab 9 Uhr öffnen unsere Türen. Schauen Sie nach, ob schon Wünsche am Baum hängen – und machen Sie mit! Oberhaveler helfen Oberhavelern.

Oberhaveler helfen Oberhavelern

Der Baum steht bis zum 24. Dezember in unserem Kundencenter. Möchten Sie Ihren Kindern was Gutes tun, haben aber die finanziellen Mittel nicht? Vielleicht können wir gemeinsam mit den Lesern ihren kleinen Weihnachtswunsch erfüllen. Schauen Sie in den nächsten Tagen bei uns vorbei. Das Kundencenter befindet sich in der Mittelstraße 15 in Oranienburg. Unsere Mitarbeiter Birgit Bunk und Heike Bluhm helfen Ihnen gern weiter. In der Hoffnung, dass die Wünsche erfüllt werden.

Von Sebastian Morgner