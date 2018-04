Zahlen, bitte!

Oranienburg. Dass Mathe in der Schule mein Lieblingsfach war, kann ich wirklich nicht behaupten. Besonders in der Oberstufe sind mir die komplexen Rechenarten nicht leicht gefallen. Noch Monate nach dem Abitur wachte ich schweißgebadet auf, weil ich in meinen Träumen wieder und wieder zu sechsstündigen Klausuren antreten musste, in denen ich komplizierte Matheaufgaben zu lösen hatte.

Ganz anders als mit den verhassten Matheformeln und Zahlengeschwülsten aus der Schulzeit verfüge ich erstaunlicherweise über ein Elefantengedächtnis, was Daten angeht. Hochzeitstage von Freunden, Jahrestage besonderer Ereignisse und Geburtstage von so ziemlich jedem, der mir dieses Datum über sich jemals verraten hat, bleiben offenbar für immer in meinem Gehirn verankert.

Zwar habe ich mit vielen alten Klassenkameraden aus der Grundschule oder Kindern aus dem Kindergarten seit Jahrzehnten nichts mehr zu tun – aber trotzdem weiß ich ganz genau, wann sie wieder ein Jahr älter werden. Dabei bringt mich nur das steigende Alter ins Schwitzen.

Von Christina Koormann