Zehdenick

Aufregung am Donnerstagnachmittag in der Friedhofstraße in Zehdenick: Gegen 14.20 Uhr bepöbelte dort auf der Straße ein augenscheinlich betrunkener Mann Passanten und warf zudem aus noch unbekannten Gründen mit seinem Einkauf um sich. In Folge zog sich der 23-Jährige dann auch aus und begann, an seinem Geschlechtsteil herumzuspielen.

Passanten verständigten die Polizei. Als die herbeigerufenen Beamten vor Ort eintragen, hatte sich der Mann bereits wieder angekleidet. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,11 Promille.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann schließlich zum Schutz seiner eigenen Person sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig fest. Nach seiner Ausnüchterung wurde der 23-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline