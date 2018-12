Zehdenick

Zu einer handfesten Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen, an deren Ende es Verletzte gab, kam es am Sonnabend (22. Dezember) in der Schleusenstraße in Zehdenick. Zunächst bekamen sich zwei befreundete 16-Jährige in die Haare, als einer der beiden eine unflätige Äußerung über die Cousine des anderen machte.

Weitere Jugendlichen versuchen Streit zu schlichten

Ein anwesender Freund des Schlagenden mobilisierte sich und schlug ebenfalls auf den anderen 16-Jährigen ein. Mehrere Gäste einer benachbarten Feier im Alter von 16 bis 23 Jahren bemerkten die Auseinandersetzung und versuchten, diese zu schlichten. Als Folge kam es jedoch zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen den vermeintlichen Schlichtern.

Beide 16-Jährige verletzt

Das Resultat der Auseinandersetzung waren schließlich Verletzungen im Gesicht und zum Teil auch am Oberkörper bei beiden 16-Jährigen Streitauslösern. Diese lehnten allerdings eine ambulante Behandlung ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline