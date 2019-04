Zehdenick

Ein 29-Jähriger erschien am Freitagabend auf dem Festplatz in Zehdenick ( Philipp-Müller-Straße) und wollte am dortigen Frühlingsfest teilnehmen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung (2,58 Promille) wurde der Mann jedoch durch das eingesetzte Sicherheitspersonal abgewiesen und aufgefordert, den Ort zu verlassen.

Dem kam er zunächst nach, erschien wenig später allerdings erneut. Als er wiederum aufgefordert wurde, sich zu entfernen, begann er in Richtung des Sicherheitspersonals und anwesenden Gästen zu pöbeln. Des Weiteren warf er mit Glasflaschen in deren Richtung, verfehlte diese aber.

Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Störer dazu aufgefordert, sich auszuweisen. Dem kam er nicht nach. Stattdessen holte er unvermittelt mit der rechten Hand zum Schlag aus und versuchte einen Beamten zu treffen. Der Angriff konnte abgewehrt werden.

Der 29-Jährige wurde schlussendlich gefesselt und in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Von den anwesenden Personen wurde niemand verletzt.

