Einige alte Fotos und das, was Bäckermeister Gerhard Jahn seiner Tochter erzählt hat – nur wenig ist aus der frühen Geschichte der Bäckerei Jahn in Zehdenick überliefert. Dabei sind 120 Jahre eine lange Zeit. Für Ines Jahn, die das Geschäft vor zehn Jahren übernahm, steht außer Frage, dass dieses Jubiläum gefeiert werden muss. „Mein Vater war da sehr zurückhaltend“, berichtete sie von früheren Gelegenheiten, die Familientradition öffentlich zu würdigen. Dabei ist diese Geschichte durchaus außergewöhnlich und immer wieder aufs Neue erzählenswert.

Inhaberin und Sohn arbeiten Hand in Hand

1898 hatte der Urgroßvater der heutigen Geschäftsinhaberin das Haus mit der Bäckerei in der früheren Kurzen Mühlenstraße, der heutigen Marktstraße, gekauft. Otto Jahn übernahm bald die Regie in der Backstube. Er selbst absolvierte seine Lehre im Café Kranzler in Berlin. 1962 übernahm Sohn Gerhard das Geschäft. Nach 1990 wurde die Bäckerei modernisiert. Ines Jahn, selbst gelernte Bäckerin, ist seit 2008 die Inhaberin. Und ihr Sohn Danny begann im selben Jahr in Templin seine Ausbildung zum Bäcker. 2014 legte er die Meisterprüfung ab – mit 22 Jahren. Jetzt denkt über die Fortbildung zum Konditormeister nach.

Talent vom Großvater geerbt

Stolz zeigt Ines Jahn die Torten, die ihr Sohn für jeden Anlass neu kreiert. „Das Talent hat er vom Großvater geerbt“, stellt sie fest. Dessen Rezepte werden nicht nur weitergegeben, sondern verfeinert und variiert. An Ideen mangelt es nicht – es fällt schwer, sich zwischen den Kuchen-, Brot- und Brötchensorten zu entscheiden.

Elf Mitarbeiter hat der Handwerksbetrieb inzwischen, vier davon sind Bäcker. Voriges Jahr wurde ein moderner Backofen angeschafft, gerade wird die neue Kühlanlage eingebaut. Vier Tage die Woche fährt das Bäckerauto der Jahns über die Dörfer.

Präsente für die Kunden

Für alle Kunden gibt es Anfang kommender Woche einige Überraschungen. Anlässlich des Jubiläums bekommt von Montag bis Mittwoch jeder Kunde die Chance auf ein kleines Präsent oder Rabatt sowie einen Einkaufsbeutel mit dem Jubiläumslogo der Jahns. Dass die Kundschaft ihrer Bäckerei auch weiterhin treu bleibt, dürfte sicher sein. 120 Jahre sind ja schon geschafft. „Unsere Bäckerei ist die einzige alteingesessene von 30 Bäckern in Zehdenick“, so Ines Jahn.

Von Martina Burghardt