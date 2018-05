Aus einer langweiligen Wiese in der Zehdenicker Südstadt ist ein kleiner Paradiesgarten geworden. Initiatoren und Helfer hatten am Mittwoch Grund zum Feiern, denn nicht alles lief problemlos. Die Künstler mussten immer neue Ideen finden, damit die Beete und Kunstwerke nicht mit den unterirdischen Kabeln in Konflikt geraten.