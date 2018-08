Exin-Oberschule am neuen Standort angekommen

Zehdenick Zehdenick - Exin-Oberschule am neuen Standort angekommen Der Umzug in ein anderes innerstädtische Gebäude ist erfolgreich gemeistert. Die Bedingungen für Schüler sind am neuen Standort auch sehr gut.

In diesem Gebäude werden die Exin-Oberschüler in Zehdenick von nun an unterrichtet. Quelle: privat