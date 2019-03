Zehdenick

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Zehdenick einen Pkw. Es stellte sich heraus, dass der 23-jährige Kraftfahrer des VW Passat unter Einfluss von Drogen stand.

Weiterfahrt untersagt

Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Amphetamine an. Er stimmte einer freiwilligen Blutentnahme zu. Die Beamten fertigten eine Anzeige an und untersagten die Weiterfahrt.

Von MAzonline