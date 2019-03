Zehdenick

Die Fahrradsaison der Zehdenicker Redwandergruppe ist eröffnet. Die erste Tour findet am 10. April statt.

Von Zehdenick nach Burgwall

Es geht durch den Vogelsanger Wald bis zum Schulzenfließ, an der Havel entlang nach Burgwall. Wie in jedem Jahr wird in der Pause in der Gaststätte Tartsch Mittag gegessen. Danach geht es auf dem Fahrradweg nach Zehdenick zurück. Die anschließende Kaffeepause findet im „Kaffeeklatsch“ in Zehdenick statt.

40 Kilometer Strecke

Treffpunkt vor der Fahrt ist um neun Uhr in Zehdenick in der Waldstraße, Ecke Pawel-Duwanow-Straße. Es werden rund 40 Kilometer zurückgelegt.

Von MAZonline