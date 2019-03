Theater wurde am Montag in der Turnhalle der Exin-Oberschule in Zehdenick gespielt. Zwei Akteure vom Berliner Team des Augsburger Eukitea-Theaters touren derzeit durch die Region, um Schüler zum Nachdenken anzuregen, wie wichtig Offenheit, Toleranz, Kompromissbereitschaft für den Frieden in der Klasse sind.