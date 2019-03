Zehdenick

Dass er ein Überflieger ist, steht außer Zweifel. Immerhin hat Arthur Rose bei den Landesmeisterschaften am 26. Januar dieses Jahres als 13-Jähriger im zweiten Versuch eine Latte überquert, die in einer Höhe von 1,62 Meter lag. Damit machte sich der Zehdenicker Junge zwei Tage vor seinem 14. Geburtstag nicht nur selbst das schönste Geschenk, er hat zugleich auch den Titel bei der U16 geholt.

Arthur Rose meistert seine Sprünge mit der Floptechnik. Quelle: privat

Inzwischen hat Arthur bereits die 1,65 Meter geschafft – während des Trainings in Zehdenick. Und damit soll noch nicht Schluss sein. Für dieses Jahr hat sich der 14-Jährige das Ziel gesetzt, 1,76 bis 1,80 Meter zu meistern. Dazu bedarf es mit Sicherheit Überfliegerqualitäten.

Mit dem Sport begonnen hat Arthur Tiresias Rose als Vierjähriger. Damals galt sein Interesse Bachi-Ki-Do, einer Kampfkunst, der er bis zum zehnten Lebensjahr treu blieb und in der er es bis zum Brown Second Stripe (Brauner Gürtel mit zwei Streifen) gebracht hat. Auslöser für den Wechsel zur Leichtathletik war eine Talentiade im März 2014 in Zehdenick. Da entdeckte Arthur seine Liebe zum Laufen, Springen und Werfen. Ab dem Sommer desselben Jahres trainierte er in Zehdenick, ab 2015 in Löwenberg.

Der 14-Jährige hat in seiner Laufbahn als Leichtathlet schon so manche Medaille gewonnen. Quelle: Bert Wittke

„Als Sportler braucht man viel Disziplin und Durchhaltevermögen“, sagt der Leichtathlet. Es habe Zeiten gegeben, in denen es nicht so lief oder wo ihn anderen Sachen mehr interessierten. In solch schwierigen Phasen müsse man eisern weitermachen und nicht gleich das Handtuch werfen. Eine Tugend, die ihn vor allem seine Mutter sehr früh gelehrt habe. Gemeinsam hätten sie Wege gefunden, wie er trotz des regelmäßigen Trainings auf andere Hobbys wie Fahrradfahren, Schwimmen oder Volleyball nicht verzichten musste. Ohne die Unterstützung seiner Mutter, die früher auch einmal Leichtathletik betrieben hat, könnte Arthur den Sport nicht ausüben. Oft fährt sie ihren Sohn zum Training, holt ihn wieder ab, begleitet ihn zu Wettkämpfen und drückt natürlich die Daumen.

Auf dem Zollstock zeigt der Zehdenicker Arthur Rose die Höhe von 1,62, mit der als 13-Jähriger im Januar dieses Jahres Landesmeister bei der U 16 wurde. Quelle: Bert Wittke

Für den sportlichen Erfolg muss aber auch die Chemie zwischen Sportler und Trainer stimmen. „Wir haben beim Löwenberger SV großes Glück mit unseren Trainern“, ist Arthur überzeugt und nennt an erster Stelle Axel Klicks. Der könne super mit Kindern und Jugendlichen umgehen und habe auch dann noch viel Geduld und Verständnis, wenn es mal nicht so gut laufe. „Ich schätze ihn sehr“, sagt Arthur, für den Axel Klicks eine Vertrauensperson ist.

Axel Klicks vom Löwenberger SV hält große Stücke auf Arthur Rose. Quelle: Verein

Axel Klicks wiederum hält große Stücke auf Arthur Rose. Der Junge sei für sein Alter erstaunlich reif und liefere kontinuierliche Leistungen ab. Dem 14-Jährigen gelinge es, seine körperlichen Vorteile – Arthur ist 1,81 Meter groß und wiegt 66 Kilogramm – gut in die Sprünge einzubringen. „ Arthur“, so Axel Klicks, „hängt sich voll rein.“ Nicht umsonst sei er drei Jahre hintereinander Landesmeister im Hochsprung geworden und 2017 sowie 2018 bei der Sportlerehrung vom Kreissportbund ausgezeichnet worden. „Ich hätte ihn wirklich sehr sehr gerne weiterbetreut, wenn ich mich aus beruflichen Gründen nicht hätte zurückziehen müssen“, sagt Axel Klicks, Schulleiter der Löwenberger Libertasschule. Aber auch bei Trainern wie Kevin Dahms und Julius Thiemer sei der Zehdenicker, der auch ein sehr guter Hürdenläufer und Werfer ist, bestens aufgehobe

2017 und 2018 wurde Arthur Rose bei der Sportlerehrung des Kreissportbundes Oberhavel ausgezeichnet. Quelle: privat

n.

Der Alltag von Arthur Rose hat es in sich. Nach sechs Jahren Unterricht an der Zehdenicker Lindengrundschule ist er zum Strittmatter-Gymnasium nach Gransee gewechselt, wo er jetzt die achte Klasse besucht. Keine Frage, dass Sport sein Lieblingsfach ist. Aber auch Deutsch und Chemie machen ihm Spaß. Was seinen Berufswunsch betrifft, könnte er sich vorstellen, zum Zoll zu gehen. Für einen Job bei der Polizei habe er sich schon ziemlich früh interessiert. Doch zunächst steht eine Entscheidung auf sportlichem Gebiet an, die gut und reiflich überlegt sein will. Es geht um den ab der 9. Klasse möglichen Wechsel auf die Sportschule nach Potsdam. In der zweiten Osterferienwoche hat Arthur die Möglichkeit, so etwas wie einen Schnupperkurs in der Landeshauptstadt zu absolvieren. Der soll ihm dabei helfen, nach Abschluss der achten Klasse die richtige Wahl zu treffen.

Auf seine Simson ist Arthur Rose sehr stolz. Oft und gern schraubt er an dem Zweirad herum. Quelle: Bert Wittke

Aber bis es soweit ist, vergeht noch Zeit. Zeit, die der Zehdenicker womöglich nutzt, um den Mopedführerschein zu machen. Da kann er endlich mit seiner Simson, an der er bereits fleißig schraubt, fahren. Noch aber ist er häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Und seine Mutter auch. Gemeinsam sind sie bereits bis an die Ostsee getourt. Und hätte es nicht so doll geregnt, sie wären mit den Rädern auch wieder zurückgefahren, statt in den Zug zu steigen. Oft und gern ist Arthur, der dieses Jahr Jugendweihe feiert, auch mit „Sparky“ unterwegs – ein einjähriger Jack-Russel-Terrier, der immer ganz aus dem Häuschen ist, wenn Roses Besuch bekommen.

Ob Arthur im Sommer dieses Jahres wohl auch aus dem Häuschen sein wird? Im Juli wartet auf ihn nämlich ein ganz besonderes Highlight: Er fährt zu den Baltic Sea Youth Games nach Schweden. Es wäre natürlich ein Traum, wenn er von dort mit einer Medaille zurückkehren würde.

Das Training draußen macht mehr Spaß

Jetzt freut sich Arthur aber erstmal auf den Frühling, weil das Wetter besser wird und er endlich wieder im Freien trainieren kann. Da mache es mehr Spaß, als in kleinen engen Hallen. Überhaupt springt er auch viel lieber draußen, weil ihm dort seine Spikes besseren Halt geben und er sich damit viel kraftvoller in die Lüfte katapultieren kann. Es besteht eben kein Zweifel: Arthur Rose ist ein echter Überflieger.

Von Bert Wittke