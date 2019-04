Mildenberg

Am heutigen Mittwoch heißt es wieder „Sport frei!“ im Ziegeleipark Mildenberg. Dann lockt der 21. Crosslauf der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) wieder hunderte Sportbegeisterte zum traditionellen Wettkampf quer durch die einmalige Industriekulisse. Insgesamt gehen 683 Schüler aus 47 Schulen des gesamten Landkreises Oberhavel an den Start. In den Schulen wurde vorab ein Qualifizierungslauf durchgeführt, nur die besten Läufer kommen nach Mildenberg.

Los geht es um 10 Uhr. Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren, unterteilt in verschiedene Altersklassen, werden dann auf Strecken von 1000 Metern, 1720 Metern oder 3440 Metern um die Wette rennen. Der Start- und Zielbereich befindet sich an den Trockenschuppen. Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten Medaillen.

Alle Teilnehmer erhalten einen Rabatt-Gutschein

Und die Besten der Altersklassen „8 weiblich/männlich, „13 weiblich/männlich“, „15/16 weiblich und 16/17 männlich“ laufen um die heiß begehrten Pokale. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke vom Gasthaus „Alter Hafen“. Zudem erhalten alle sportlichen Teilnehmer einen Rabatt-Gutschein in Höhe von 3 Euro auf das Eintrittsticket zum 3. Märkischen Feldbahnfest im Ziegeleipark Mildenberg am 11. und 12. Mai 2019.

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft freuen sich ganz besonders, die jungen Sportler zu begrüßen, anzuspornen und zu ehren. Erwartet werden zum offiziellen Startschuss von dem Landkreis Oberhavel der Landrat Ludger Weskamp und die Dezernenten für Bildung, Jugend und Gesundheit Kerstin Niendorf, die Schulrätin Birgit Menzel, von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Olaf Neupert der Marktdirektion Oberhavel und die Leiterin der Geschäftsstelle Zehdenick Angela Kurschus, Uta Kupsch vom Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing der Stadt Zehdenick, der Granseer Amtsdirektor Frank Stege, der Chef der Regio-Nord Olaf Bechert, Geschäftsführer der WInTO GmbH Andreas Ernst sowie der Ziegeleipark-Leiter Roy Lepschies.

Ziegeleipark ist bis 31. Oktober geöffnet

Der Ziegeleipark Mildenberg ist bis zum 31. Oktober 2019 geöffnet, Einlass ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt in den Ziegeleipark inklusive Ziegeleibahn-Rundfahrt beträgt für Erwachsene acht Euro, Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren zahlen vier Euro.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.ziegeleipark.de oder unter der Telefonnummer 03307/ 31 04 10.

Von MAZonline