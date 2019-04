Zehdenick

Schüler einer Grundschule sammelten am Montagnachmittag in der Straße Am Waldstich in Zehdenick Müll. Dabei fanden sie eine Waffe mit Munition.

Die sofort gerufenen Polizeibeamten stellten die Waffe – eine bereits verrostete Schreckschusspistole – sicher.

Bislang ist nicht bekannt, wem diese Waffe gehört. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde aufgenommen.

Von MAZonline