Zehdenick

Wie in jedem Jahr, so möchte die Stadt Zehdenick auch in diesem Jahr wieder sauber in den Frühling starten. Deshalb sind alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Eigentümer und Verwalter von Grundstücken und Gebäuden dazu aufgerufen, gemeinsam mit der Stadtverwaltung dafür zu sorgen, dass das Stadtbild sauber und ordentlich aussieht.

Auch Vereine und Schulen dabei

Alle Einwohner werden gebeten, Unrat von den Grundstücken, Wegen, Straßen und Plätzen zu entfernen oder dies zu veranlassen. Weggeworfener Müll in der Stadt, an Bushaltestellen und öffentlichen Plätzen ist leider auch in Zehdenick ein Dauerthema. Der traditionelle Frühjahrsputz, der in diesem Jahr vom 1. April bis zum 6. April stattfindet, hat einen festen Platz im Kalender vieler Vereine und Schulen sowie Grundstückseigentümer gefunden.

Von MAZonline