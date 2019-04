Gransee

Der Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee (TAV) informiert darüber, dass ab dem kommenden Montag, 15. April, in der Ortslage Marienthal die Fahrbahn der Landesstraße 214 im Bereich zwischen der Burgwaller Straße und dem Ortsausgang in Richtung Tornow erneuert wird. Die Arbeiten, so heißt es in der Mitteilung, erfolgen unter Vollsperrung.

Durchgangsverkehr nicht möglich

Ein Durchgangsverkehr ab der Burgwaller Straße in Richtung Tornow und umgekehrt ist nicht möglich. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, auf das Befahren des Baustellenbereiches innerhalb der gewerblichen Arbeitszeit – montags bis donnerstags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr und freitags in der Zeit von 7 bis 15 Uhr – zu verzichten. Außerhalb der gewerblichen Arbeitszeit können Anlieger zum Erreichen ihrer Grundstücke den Baustellenbereich auf eigene Gefahr befahren.

Umleitung ausgeschildert

Die Umleitungsstrecken sind durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Oberhavel verkehrsrechtlich angeordnet und vor Ort ausgeschildert.

Bauarbeiten dauern bis 21. Juni

Die Bauarbeiten werden vor aussichtlich bis zum 21. Juni dieses Jahres andauern. Gewerbetreibende werden durch den TAV Lindow-Gransee vorab noch gesondert informiert. Für Rücksprachen ist der TAV Lindow-Gransee Montag bis Donnerstag im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 13 Uhr unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 03306/7 97 30.

Von MAZonline