Die Kreweliner feierten am Wochenende mit zahlreichen Gästen die 700-jährige Geschichte ihres Dorfes. Beim großen Festumzug erzählten sie in Bildern von allem, was das Dorfleben bis heute ausmacht. An den Vorbereitungen beteiligten sich die Vereine, die dabei von Firmen und der Stadt Zehdenick unterstützt wurden.