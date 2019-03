Zehdenick

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag kurz nach 15.30 Uhr in der Zehdenicker Hospitalstraße. Hierbei kollidierte ein Pkw Renault mit einem parkenden Pkw Ford, wobei ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. Durch eine aufmerksame Passantin konnte das Kennzeichen des Verursachers abgelesen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ermittelten die Beamten den 79-jährigen Fahrer des Renault. Er muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

