Zehdenick

Am 25. und 26. Mai wird der chinesische Tai Chi Großmeister Yang Zhen He in der Havelstadt zu Gast sein und ein Intensiv Seminar abhalten. Veranstaltet wird dieses Seminar von der Tai Chi Schule „Yang Pai“ aus Zehdenick.

Ausgezeichneter Großmeister

Großmeister Yang Zhen He ist in China einer der besten und bekanntesten Lehrer der Bewegungsmeditation und Kampfkunst Tai Chi Chuan. Er wurde von der chinesischen Regierung für seine Verdienste und Mühen zur Verbreitung des Tai Chi Chuan ausgezeichnet mit dem Titel „Nichtmaterielles Erbe der chinesischen Kultur“.

Bewegungsreihen für Anfänger

Das Tai Chi von Großmeister Yang wurde in einer ununterbrochenen Linie von Meistern der Yang Familie weitergegeben. Am Samstag den 25. Mai wird er die 13 Grundbewegungen des Yang Tai Chi unterrichten. Diese Bewegungsreihen sind besonders für Anfänger geeignet, die einen Einstieg in das Tai Chi suchen.

Grundlagen des Tai Chi Schwertes

Weitere Seminarinhalte in der zweiten Tageshälfte sind die Grundlagen des Tai Chi Schwertes.

Alte Bewegungsformen des Tai Chi

Am Sonntag den 26. Mai unterrichtet der Meister eine sehr alte und anmutige Bewegungsform des traditionellen Yang Tai Chi. Die Seminarinhalte können einzeln gebucht werden.

Anmeldungen und weitere Informationen unter www.yangpai-zehdenick.de.

Von MAZonline