GRANSEE. „Es war ein facettenreiches Arbeitsleben“, erklärte Kliche und fügte hinzu: „Das hat mir viel bedeutet.“ Am 1. April beginnt für den Juristen der passive Teil der Altersteilzeit.

Frank Stege lobte Ralf Kliche als loyalen Mitarbeiter. Auch seinen gesunden Menschenverstand habe er immer geschätzt, so Stege. In der Verwaltung war Kliche über zwei Jahrzehnte mit vielen verschiedenen Aufgaben betraut, zuletzt war er dem Amtsdirektor direkt unterstellt. 1979 habe Kliche sein Hochschulstudium als Diplom-Jurist abgeschlossen, war dann in die Region gekommen und als Berater für landwirtschaftliche Betriebe tätig. „Das hat ihn geprägt“, glaubt Frank Stege. Er habe mitbekommen, wie „schwer es für die Menschen war, Geld zu verdienen“. Das habe ihn auch Demut gelehrt. 1991 wechselt Kliche in die öffentliche Verwaltung, zunächst ins Rathaus Fürstenberg. Ein Jahr später holt ihn der frühere Amtsdirektor Dietmar Nobis nach Gransee. Dort leitete er die Abteilung Recht und Ordnung, die 2004 im Fachbereich II aufging. Damit war Kliche dann auch für Schulen und Kitas und die Feuerwehren verantwortlich. Besonderen Respekt zollte Stege dem Krisenmanager Kliche. Als der damalige Amtsdirektor und dessen Stellvertreter für längere Zeit ausfielen, habe Kliche diese Phase mit Ruhe und fachlichem Geschick gemeistert – „ohne Netz und Stellvertreter“.

1996 wurde Kliche in das Beamtenverhältnis auf Probe berufen, zwei Jahre später erfolgte die Ernennung auf Lebenszeit. Dem TAV Lindow-Gransee steht Kliche weiterhin in rechtlichen Fragen zur Verfügung. Die restliche Zeit soll der Familie und den Hobbys gehören, zu denen das Angeln gehört. Kliche ist Vorsitzender des Angelvereins Dynamo Gransee. (cl)