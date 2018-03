Hennigsdorf. Ärger an einer Bushaltestelle gab es am Mittwoch. Am Ende kam gar die Polizei zum Einsatz. Aus Wut über das Beziehungsaus einer jungen Liebe, welches am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr am Bahnhof in Hennigsdorf besiegelt wurde, trat die Verschmähte gegen die Scheibe einer Bushaltestelle. Daraufhin fiel die Scheibe aus der Befestigung, blieb bei dem Sturz aber ganz.

Wie die Polizei mitteilte, musste „trotz des Liebesdramas eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erfolgen“.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline