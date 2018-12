Zühlsdorf

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es auf der L21 in Zühlsdorf. Ein 40-jähriger Pkw Peugeot-Fahrer hatte die Summter Chaussee (L21) aus Richtung Wensickendorf in Richtung Kreisverkehr Birkenwerderstraße befahren, als er am Kreisverkehr direkt auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs fuhr und dort stehenblieb.

Atemalkoholtest ergibt 1,66 Promille

Anschließend verharrte der Mann zusammen mit seinem Hund im Fahrzeug aus, bis Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Zudem trank er, nach eigenen Angaben, nach dem Unfall noch eine Flasche Sekt im Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest des Mannes einen Wert von 1,66 Promille.

Erst aggressiv, dann Fluchtversuch, am Ende gefesselt

Aufgrund zunehmender Aggressivität des Beschuldigten sowie eines Fluchtversuches musste der Mann schließlich gefesselt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

