Licht ins Dunkel einer bislang unübersichtlichen Situation, die mit einer beträchtlich verletzten Fußgängerin in Zühlsdorf endete, muss gegenwärtig die Polizei bringen.

Fußgängerin war in Personengruppe unterwegs

Eine 34-jährige Frau war am Sonntagnachmittag (11. November) gegen 15.30 Uhr in der Mühlenstraße im Ortsteil Zühlsdorf der Gemeinde Mühlenbecker Land mit einem Autofahrer aneinander geraten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte der 55 Jahre alte Fahrer eines Pkw Tesla in der Mühlenstraße an einer Personengruppe vorbeifahren wollen, in der sich auch die 34-jährige Fußgängerin befand.

Fußgängerin offenbar mit Fahrweise des Autofahrers nicht einverstanden

Die Frau soll den Mann offenbar mit Handgesten zunächst dazu aufgefordert haben, langsamer zu fahren und sich scheinbar anschließend vor den Wagen des 55-Jährigen gestellt haben. Beim Versuch des Autofahrers, der Frau auszuweichen und die Fahrt fortzusetzen soll es schließlich zu einer schwerwiegenden Verletzung am Bein der Frau gekommen sein. Der genaue Unfallhergang ist laut Aussage der Polizei noch unklar und wird gegenwärtig ermittelt.

Mit Rettungshubschrauber in Berliner Krankenhaus gefolgen

Die Frau wurde in Folge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht. Nach Polizeiinformationen konnte sie bislang noch nicht zu dem Vorfall befragt werden.

Führerschein vorerst eingezogen

Die Polizei stellte den Führerschein des 55-jährigen Autofahrers sicher. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 0.0 Promille. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.

