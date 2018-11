Zum 111. Geburtstag der Keramikmeisterin öffneten deren Werkstätten die Tore weit. In Werksführungen konnte man durch die Manufaktur stöbern, in der Malstube sein eigenes Geschirr bemalen. Auch das Ofenmuseum eröffnete am Sonnabend mit einer Vernissage eine Sonderausstellung über „HB“ und ihre Mitarbeiter.