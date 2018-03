Zwei neue Busstopps für André-Pican-Straße

Oranienburg. 83 Bushaltestellen je Fahrtrichtung, also mehr als 160 insgesamt, gibt es im Oranienburger Stadtgebiet. Ab sofort kommen zwei weitere dazu: Im Bereich André-Pican-Straße/Wiesbadener Straße lässt die Stadt auf beiden Seiten je eine neue Bushaltestelle bauen, um so die Abstände zwischen den bereits vorhandenen Stopps weiter zu verkürzen. Bislang gibt es direkt in der André-Pican-Straße noch keine Bushaltestelle, mit deren Neubau wird das Ein- und Aussteigen aber bald auch hier möglich sein.

Beide Stopps werden barrierefrei sein: Zum einen werden sie mit Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet. Darüber hinaus kommt das so genannte Kasseler Sonderbord zum Einsatz – eine helle, rutschfest strukturierte Bordsteinkante, die aufgrund des geringen Abstands zwischen Bus und Haltestelle den Ein- und Ausstieg bequem und sicher für alle macht.

Beide Haltestellen werden zudem mit Fahrradbügeln ausgestattet, auf der westlichen Seite entsteht darüber hinaus auch eine Wartehalle.

70000 Euro werden in den Neubau investiert. Rund die Hälfte der Summe wird durch Fördermittel des Landkreises Oberhavel im Rahmen einer Zuwendung zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Bereich des ÖPNV abgedeckt.

Die Stadt plant die Fertigstellung der Haltestellen zum voraussichtlich 11. Mai 2018. Etwa zwei Wochen danach können sie dann von den Buslinien 804 und 821 angefahren werden. Die Bauarbeiten erfolgen mittels einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn im Wechsel. Radfahrer und Fußgänger müssen mit kleineren Behinderungen rechnen, da die Nebenanlagen während der Bauzeit gesperrt sind.

