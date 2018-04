Die Leute sagen wieder öfter „Ja“

Gina-Christin Dierberg traut als eine von vier Standesbeamtinnen in Hennigsdorf Paare aus der Stadt, dem Landkreis und auch immer mehr aus Berlin. Dabei kommt es darauf an, dass sie die richtigen Worte findet. Aber auch die Wahl der Musik ist für die Trauung wichtig. Richtig Arbeit steht für die Standesbeamtin im August an.