Oranienburg

Wenn man die Brandenburger fragt, was für sie ihre Heimat ausmacht, dann hört man oft: Die wunderschöne Landschaft, die bekannte Umgebung und der Zusammenhalt vor Ort. Es sind oft die Menschen, die aus einem Wohnort eine Heimat machen.

Und genau deshalb stellen wir sowohl in Ihrer gedruckten MAZ als auch auf MAZonline zukünftig täglich (außer sonntags) Menschen vor, die aus Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt oder Ihrem Dorf kommen. Menschen, die Sie vielleicht kennen und Menschen, die Sie neu kennenlernen.

Das werden vor allem Leute sein, die sonst nicht in der Zeitung stehen. Vielleicht jemand, der gegenüber von Ihnen wohnt. Oder eine Querstraße weiter. Vielleicht ist es der Nachbar, der neu in den Wohnblock gezogen ist. Schon vor einer ganzen Weile.

Manfred Koch aus Leegebruch

Manfred Koch aus Leegebruch. Quelle: Robert Roeske

Geboren ist er weiter weg von hier, in Schönebeck an der Elbe. Jetzt genießt Manfred Koch (66) sein Rentnerdasein in Leegebruch.

Als Kind zog seine Familie viel herum. Der Vater war beim Militär. Geprägt wurde Manfred Koch von seiner Zeit in Neubrandenburg. Da schloss er die Schule ab, machte seine Lehre und wurde Polizist.

1983 folgte die Versetzung nach Oranienburg und er wurde hier sesshaft. Sein Beruf lässt ihn noch nicht so ganz los, manchmal arbeitet Manfred Koch noch für den Wachschutz.

In Leegebruch gefällt es ihm sehr gut, dort finden er und seine Frau alles, was sie brauchen.

Ronald Zucker aus Oranienburg

Ronald Zucker aus Oranienburg. Quelle: Privat

Ronald Zucker (50) zog im Jahr 2000 aus beruflichen Gründen nach Oranienburg, nachdem er als Industriemeister im Pharmawerk (damals noch OPW, heute TAKEDA) eine neue Stellung annahm. Aufgewachsen bei Warendorf (Nordrhein-Westfalen) brachte ihn der Beruf in der Arzneimittelherstellung erst an den Rhein, dann nach Goa (Indien) und von dort schließlich in die Kreisstadt. Und die empfindet er schon lange als neue Heimat, nicht nur, weil 2003 sein Sohn Jim-Christian hier zur Welt kam.

„Hier finde ich alles, was ich brauche und was mir lieb ist, besonders das flache Land und die Radwege in der Umgebung. Auch das Kulturangebot ist klasse, nur ein toller Plattenladen fehlt noch“, sagt der überzeugte Vinylplattenhörer, der mit seiner Frau Heike auch regelmäßig Konzerte in der Umgebung besucht.

Darüber hinaus begeistert sich das Paar, das sich 2011 kennenlernte und 2014 heiratete, regelmäßig als Zuschauer an den Handballspielen des Oranienburger Handballclub, in dessen B-Jugendmannschaft auch Jim-Christian erfolgreich Tore wirft.

2019 soll das Jahr werden, in dem die Familie dann auch endlich einen gemeinsamen Wohnsitz in Oranienburg bezieht. Denn bis dahin pendelt die Patchworkfamilie mit den Kindern Laura (19), Jonas (15) und Jim-Christian (15) zwischen Strausberg und Oberhavel.

Manfred Saremba aus Liebenberg

Manfred Saremba aus Liebenberg Quelle: Bert Wittke

Manfred Saremba (68) hat immer auf dem Dorf gelebt. „Ich kann mir nicht vorstellen, in der Stadt zu wohnen“, sagt der gelernte Schäfermeister, der in Rossow bei Wittstock geboren wurde. Seit 1987 wohnt er in Liebenberg, war bis zur Wende Leiter einer Jungschafanlage mit 7000 Tieren. Nach einem zehnjährigen Intermezzo als Fuhrunternehmer arbeitete Manfred Saremba ab 2001 auf Schloss &Gut Liebenberg. Inzwischen ist er Ruheständler und erfreut sich mit seiner Frau am schönen Häuschen, am Garten und an der wald- und seenreichen Umgebung. Weil er ein Händchen für Flora und Fauna hat, trifft man den 68-Jährigen aber auch jetzt noch oft auf dem Gutsgelände an.

Bernd Kanzenbach aus Hennigsdorf

Bernd Kanzenbach aus Hennigsdorf. Quelle: Marco Paetzel

Bernd Kanzenbach (52) gehört in Hennigsdorf-Nord fast schon zum Inventar. Seit 15 Jahren lebt er im Hennigsdorfer Stadtteil, in der Reinickendorfer Straße hat er seine vier Wände. Dort lebt Bernd Kanzenbach mit seiner Lebensgefährtin zusammen. „Wir fühlen uns hier in Nord richtig wohl“, sagt der Mann, der im Stahlwerk in der Instandhaltung sein Geld verdient. Für Hennigsdorf würrde er sich aber wünschen, dass generell mehr los ist. „Was hier fehlt, ist eine richtige Disko“, erklärt Bernd Kanzenbach. Traurig ist er auch darüber, dass das Bistro-Nord schließen muss. Für den Stahlwerker war das Lokal seit Jahren ein fester Anlaufpunkt.

Jeanette Kohn aus Oranienburg

Jeanette Kohn aus Oranienburg. Quelle: Ulrike Gawande

Vor drei Jahren zog Jeanette Kohn von Gransee nach Oranienburg. Die 48-Jährige ist gerade dabei, sich als Jobcoach im Bereich der Arbeitsvermittlung selbstständig zu machen. Nebenbei legt die fünffache Mutter anderen Menschen bei Ritter- und Wikingerfesten die Karten. Doch sei das oft weniger ein konkreter Blick in die Zukunft, sondern vielmehr eine Reise in das Innere des Menschen, hat sie beobachtet. Die Kreissstadt gefalle ihr gut, so die vierfache Großmutter. „Das Schloss ist schön, der Park und der Lehnitzsee sind super und ich schlendere gern durch die Geschäfte.“

Nicol Hüttich aus Mühlenbeck

Nicol Hüttich aus Mühlenbeck. Quelle: privat

Nicol Hüttich (40) liebt ihr Leben in Mühlenbeck. Die dreifache Mutter – ihre Töchter sind 20, 16 und vierJahre alt – und Großmutter – Enkeltochter Melody feierte bereits den zweiten Geburtstag – zog vor zehn Jahren der Liebe wegen hier her. Aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern und nach Zwischenstationen in Thüringen, Berlin und Hennigsdorf.

„Die Ruhe, der dörfliche Charakter, weit ab vom Großstadttrubel, dass man sich gegenseitig hilft – das liebe ich sehr“, sagt die gelernte Einzelhandelsverkäuferin. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie sich vergangenes Jahr von ihrem Beruf verabschieden, möchte zukünftig im Büro arbeiten. Bis dahin genießt sie als absoluter Familienmensch ihre Elternzeit.

Marvin Propp aus Summt

Marvin Propp aus Summt Quelle: Helge Treichel

Marvin Propp (28) ist mit seiner Frau und den drei Kindern (3, 8, 11) erst vor anderthalb Jahren von Liebenwalde ins neue Eigenheim nach Summt gezogen. Die Liebe hatte ihn für fünf Jahre in den Norden verschlagen. Als Ur-Mühlenbecker ist der Familienvater froh, wieder in der alten Heimat zu sein. Die Infrastruktur und landschaftliche Vielfalt sei besser und Berlin liege näher, sagt Propp, der gerade eine schwere Krankheit überwunden hat und wieder richtig Fuß gefasst hat im Leben. Durch die Abholzungen an der A 10 sei es lauter geworden. Die Familie hofft auf den versprochenen Lärmschutz.

Anneliese Wieland aus Hennigsdorf

Anneliese Wieland aus Hennigsdorf. Quelle: Marco Paetzel

Anneliese Wieland lebt seit 1970 in Hennigsdorf. Die 76-Jährige sitzt im Rollstuhl und lebt seit 1995 in einem behindertengerechten Haus in der Krummen Straße. „Das ist sehr schön, alles ist barrierefrei“, sagt die Witwe. Zu DDR-Zeiten arbeitete sie untern anderem in den LEW, verrichtete auch viel Heimarbeit. Was Anneliese Wieland heute stört, sind viele Ärztehäuser, die mit ihren Stufen nicht barrierefrei sind. Ansonsten hat sich in Hennigsdorf viel getan. „Wenn man das mit Hohen Neuendorf oder Birkenwerder vergleicht, hat sich sehr viel getan.“

Charlotte Sarnighausen aus Oranienburg

Charlotte Quelle: Jeannette Hix

Sie geht wohl schon als Oranienburgerin durch: Charlotte Sarnighausen stammt aus Rathenow, lebt aber seit 1963 in Oranienburg. In den 1980er-Jahren habe sie mit ihrem Mann überlegt, nach Berlin zu ziehen, „aber hier ist es doch so schön“, findet sie. 28 Jahre hat sie im Buchhandel gearbeitet, war 20 Jahre Chefin der Runge-Buchhandlung und bis heute liest die 87-Jährige gern. Obwohl ihr Mann nicht mehr lebt, ist die Familie mit drei Kindern, neun Enkeln und vier Urenkeln groß: „Im Dezember lade ich alle ein, da ist beim Vorweihnachtsessen die Wohnung voll mit 30 Leuten.“

Rita Grubert aus Eden/Oranienburg

Rita Grubert aus Oranienburg Quelle: Andrea Kathert

Sie ist eine waschechte Edenerin. Rita Grubert hat von ihren 77 Lebensjahren alleine 71 in der Obstbausiedlung am Rande von Oranienburg verbracht. Zur Welt kam sie allerdings in der Nähe von Breslau. „Mein Vater hat meine Mutter dort hingebracht, weil hier so viele Kriegsbomber flogen.“ In Eden bewirtschaftete sie gemeinsam mit ihrem Mann ein 2800 Quadratmeter großes Grundstück und baute Obst, Gemüse und Kartoffeln an. Beide waren berufstätig. Im Garten gab’s immer die zweite Schicht. Vor vier Jahren entschlossen sie sich, in die Stadt zu ziehen, in eine hübsche OWG-Wohnung.

Matthias Bohn aus Hennigsdorf

Matthias Bohn aus Hennigsdorf. Quelle: Enrico Kugler

Matthias Bohn (40) ist in Hennigsdorf geboren und lebt seit 2001 im mittleren Hochhaus der HWB-Blöcke in der Fontanestraße. „Ich liebe diese Stadt, fühle mich total wohl hier“, sagt der gelernte Bürokaufmann. Momentan arbeitet Bohn in den Nachbarschaftstreffs der Pur, auch beim Zirkusprojekt „Zideka“ im Sommer ist er als Helfer immer mit dabei. Außerdem ist Bohn, den alle nur „Matze“ rufen, auch Betreuer der 1. Mannschaft des FC 98 Hennigsdorf und der Ü35 des Vereins. Er sorgt für Trikots, Hosen, Stutzen und volle Trinkflaschen. „Ich bin bei jedem Punktspiel dabei“, so Matze Bohn.

Ulrike Schultze aus Bötzow

Ulrike Schultze aus Bötzow. Quelle: Robert Tiesler

Ulrike Schultze(42) aus Bötzow kennen die Schulkinder im Ort: Seit einem Jahr sitzt sie im Sekretariat der Grundschule. Der Job mache ihr großen Spaß, sagt sie. Vorher war sie Filialleiterin der Sparkasse in Brieselang. Sie ist gelernte Bankkauffrau. Wegen der Kinder hat sie ihre Arbeitsstelle gewechselt. Sie wollte im öffentlichen Dienst bleiben und geregeltere Arbeitszeiten, da kam ihr die Ausschreibung in Bötzow recht. Momentan engagiert sie sich in der Initiative „Oberschule für Oberkrämer“. Da ist viel zu erledigen – zum Beispiel für die Diskussionsrunde heute ab 18 Uhr in der Marwitzer Turnhalle.

Angelika Pleger aus Schildow

Angelika Pleger aus Schildow. Quelle: Heike Bergt

Seit 20 Jahren ist Angelika Pleger (68) Schildowerin. Sie hat an der HU Ästhetik und Kunsterziehung studiert und ihr Wissen an angehende Erzieher und Sozialpädagogen weitergegeben. Zum Schluss als Professorin der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Karlshorst. Und weil sie mit zwei Töchtern und fünf Enkeln seit Rentenbeginn eh im Unruhestand ist, startete die Ex-Pankowerin noch mal durch: Begleitet Kitakinder bei ersten Schritten zur Kunst, betreut Galerien und lädt zu Salonabenden. Ihr Mann, Mediziner im Unruhestand, sei nun ihr bester Assistent und ihre Tage voller als mit Job.

Elfie Wortmann aus Schildow

Elfie Wortmann aus Schildow. Quelle: Heike Bergt

Aufs Wochenendgrundstück in Schildow ist Elfi Wortmann (76) 1999 gezogen, nach 30 Jahren in Berlin: „Es war schöner für die Kinder“, so die Diplomdokumentarin. Doch die beiden sind inzwischen lange aus dem Haus. Damals habe sie die Gegend erkundet und dabei vom Leid und der Ruine voller Müll der Mönchmühle erfahren. Seitdem bringt sie sich dort im Verein ein und „ich habe es nie bereut“. Sie betreut Galerie und Mühle, in der an jedem Wochenende Radler und Berlin-Touristen vorbeischauen. Zudem ist sie im Schildower Frauenverein und sitzt am Glienicker Künstlerstammtisch.

Von MAZonline