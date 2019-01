Hennigsdorf

Am Donnerstagnachmittag um 14.45 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, dass sich ein Unbekannter auf der Terrasse ihrer Nachbarn in der Parkstraße in Hennigsdorf verdächtig verhalte. Und wirklich konnte die Polizei Beschädigen an der Terrassentür der Nachbarn nachweisen, die auf einen Einbruch schließen ließen. Infolge stellten die Beamten fest, dass der Täter sämtliche Räume des Hauses betreten und Schmuck und Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe gestohlen hatte. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz.

Zeugen gesucht

Doch zum unbekannten Täter konnte die Nachbarin eine detaillierte Beschreibung abgeben. Der Mann soll zwischen 35 und 40 Jahren alt und rund 1,75 Meter groß sein. Er habe eine blaue Jeans und eine graue Kapuzenjacke getragen. Außerdem habe er einen Rucksack mit weißer Aufschrift und einen Stoffbeutel mit roter Beschriftung mit sich geführt. Wer diesen Mann am Donnerstag in der Parkstraße gesehen hat oder weitere Angaben zu dem Einbruch machen kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/8510 melden.

