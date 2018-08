Der Bischof des Bistums Görlitz, Wolfgang Ipolt (2.v.l), begrüßt die Mönche von Stift Heiligenkreuz aus dem Wienerwald (Österreich) am 27.08.2017 bei ihrer Ankunft am Kloster in Neuzelle (Brandenburg). 200 Jahre nach der Säkularisation wird das zum Bistum Görlitz gehörende Kloster Neuzelle wieder Heimat für eine geistliche Gemeinschaft von Zisterziensern. Vier Zisterzienser-Mönche vom Stift Heiligenkreuz zogen nach Neuzelle um. Quelle: dpa/Pleul