Verein holt die Kümmerer an einen Tisch

11. Netzwerktreffen zum Pilgerweg Berlin-Wilsnack in Wusterhausen

Das 11. Netzwerktreffen zum Pilgerweg Berlin-Wilsnack in Wusterhausen brachte am Sonnabend alle Akteure am Pilgerweg aus der Prignitz und aus Ostprignitz-Ruppin zusammen. Der Glockentransport nach Bad Wilsnack war ein Thema.