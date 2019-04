Wittstock

253 Geschwindigkeitsverstöße sind am Mittwoch bis 11.30 Uhr innerhalb des 5. europaweiten Speed-Marathons auf den Straßen der Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel registriert worden. Polizisten kontrollieren in dieser Zeit knapp 7000 Fahrzeuge.

Zu schnell vor der Kita Kränzlin

Mit 46 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 ist im Bereich der Kita in Kränzlin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ein Pkw-Fahrer unterwegs. Der Fahrer zahlt ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro.

In der Prignitz ist ein Kleintransporter auf einer Strecke zwischen Perleberg und Groß Buchholz mit 98 statt der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs. Der Fahrer zahlt ebenfalls ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro.

110 km/h statt Tempo 60 auf der A 10

Trauriger Spitzenreiter auf der Autobahn ist am Vormittag im Landkreis Oberhavel an der A 10 in Höhe des Dreiecks Oranienburg ein Mann mit einem in Polen zugelassenen VW: Er fährt mit 110 statt der dort zulässigen 60 Stundenkilometer durch die installierte Messanlage. Nach deutschem Recht würden den bislang unbekannten Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot erwarten.

Blitzermarathon dauert an

Der Speed-Marathon wird noch bis zum Ablauf des Tages weiter durchgeführt.

Von MAZ-online