Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 29. März

Barsikow – Das Kulturcafé „Alter Konsum“ in Barsikow lädt zu Bistro und Kunst von 18 bis 21 Uhr ein. Auf der Speisekarte stehen leckere Suppen und anderes. An den Wänden hängen Bilder aus Barsikower Kunstprojekten.

Herzsprung – Im Herzsprunger Dorfgemeinschaftshaus beginnt um 18.30 Uhr der Vortrag über den „Vogelzug in der Ostprignitz und in der Prignitz“ mit dem Ornithologen Volkmar Schenk aus Blumenthal. Ein Imbiss und Getränke stehen für ein kleines Entgelt bereit.

Krangen – „ Fontane – der preußische Europäer“ ist eine musikalisch-literarische Lesung mit dem Ensemble Salon K & K in der Krangener Kirche überschrieben, die um 19.30 Uhr beginnt. Anschließend wird ein Imbiss angeboten.

Johanna Krumin und Anna Barbara Kastelewicz treten am Freitag als Ensemble Salon K & K in Krangen auf. Quelle: Jens Rötzsch

Neuruppin – Um 19 Uhr starten Jugendliche aus Neuruppin einen 24-Stunden-Fontane-Lese-Marathon in den Räumen einer ehemaligen Drogeriefiliale in der Bilderbogenpassage. Zwischendurch läuft der Film „TheoFonti“, den Schüler der Förderschule am Kastaniensteg gedreht haben.

Neuruppin – Der Kriminalbiologe Mark Benecke fasziniert sein Publikum im ausverkauften Stadtgarten in Neuruppin. Ab 20 Uhr geht es um „Bakterien, Gerüche und Leichen“.

Neuruppin – David Blair gibt ein Konzert in der Lobby des Neuruppiner Resorts Mark Brandenburg. Der junge Kanadier singt ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

David Blair gibt am Freitag ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neustadt – Der spaßige Abend mit Karl Dall in Olafs Werkstatt in Neustadt ab 19 Uhr ist ausverkauft.

Schönermark ( Kyritz) – Klaviermusik zu Texten von Theodor Fontane erklingt in der Schönermarker Kirche. Danach gibt es einen Imbiss und ab 19 Uhr wird der Film “Das Leuchten der Erinnerung“ ( USA 2017) gezeigt.

Seebeck – Ufergestaltung, Landschaftspflege und naturnahe Gärten sind die Themen eines Vortrags der Bürgerinitiative Vielitzsee im Haus des Gastes in Seebeck. Ab 18.30 Uhr referieren Heiko Strobel vom Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und Jakob Richter vom Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppin. Anschließend kann diskutiert werden.

Der Sonnabend, 30. März

Alt Ruppin – Der „Club der toten Dichter“ stellt sein neues Album „So und nicht anders – Fontane neu vertont“ im ausverkauften Kornspeicher Neumühle ab 20 Uhr in Alt Ruppin vor.

Der „Club der toten Dichter“ gibt zwei Konzerte – am Sonnabend und Sonntag in Alt Ruppin. Beide sind ausverkauft. Quelle: O.Betke

Großderschau/Wusterhausen – Eine geführte Dosse-Tour startet um 9.30 Uhr am Kolonistenhof in Großderschau mit dem Auto nach Wusterhausen. Von dort aus geht es mit dem Meliorationsmeister und Bodendenkmalpfleger Manfred Teske und Sabine Clausner von der Naturwacht entlang der Dosse und ihren wasserbaulichen Einrichtungen.

Hakenberg – Die Hakenberg-Töpferei öffnet ihre Türen zur Frühlingsausstellung am Sonnabend und am Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. In der Dorfstraße 39 kann man bei Kaffee und Kuchen stöbern und sich Arbeits- und Dekorationstechniken zeigen lassen.

Heiligengrabe – Christliche Popmusik erklingt im Friedenshort, Eva-von-Tiele-Winckler-Weg 13 in Heiligengrabe. Die Band „Jesus First“ singt ab 16.30 Uhr im Festsaal (Haus Friede) überwiegend deutschsprachige Lobpreis-Lieder.

Herzberg – Zum Frühjahrsputz wird in Herzberg aufgerufen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Friedhofsportal. Arbeitsgeräte sind mitzubringen. Nach getaner Arbeitet erwartet die Helfer ein Imbiss im Gemeindezentrum.

Kränzlin – Ein Ostermarkt mit Bastelecke ist im Kränzliner Dorfgemeinschaftshaus zu finden. Stöbern kann man am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Gebastelt wird nur am Sonntag von 10 bis 13 Uhr.

Kyritz – Ein Flohmarkt ist am Mehrgenerationenhaus, Perleberger Straße 10, in Kyritz aufgebaut. Stöbern und feilschen kann man dort von 10 bis 15 Uhr bei Speis und Trank, Spiel und Spaß.

Kyritz – Die große Johann-Strauss-Revue wird im Kulturhaus Kyritz aufgeführt. Das Wiener-Walzer-Orchester, bekannte Solisten und ein Ballett entführen das Publikum ab 15.30 Uhr auf eine musikalische Reise zeitloser Musik. Kartentelefon: 033971/3 29 52.

Die große Johann Strauss Revue – am Sonnabend in Kyritz. Quelle: Agentur

Neuruppin – Die ASB-Kita „Bummi“ in der Franz-Maecker-Straße 28c in Neuruppin veranstaltet einen Trödelmarkt mit Programm. Besucher sind von 10 bis 14 Uhr willkommen.

Neuruppin – Die Sparkasse eröffnet eine mediale Geschäftsstelle in Neuruppin. Bei einem Tag der offenen Tür mit Imbiss und Gewinnspiel von 12 bis 15 Uhr stellt sich das Team in den Räumen an der Fehrbelliner Straße 2 vor.

Neuruppin – Zum Auftakt des Fontanejahres laden die Neuruppiner Innenstadthändler zum langen Shopping-Samstag bis 19 Uhr. Kleinkünstler unterhalten auf den Straßen und auf dem Schulplatz. In der Fontane-Buchhandlung erhalten die Gewinner des Fontane-Malwettbewerbs ab 15 Uhr Bücher vom Comiczeichner Eugen Gliege.

Der Comiczeichner Eugen Gliege. Quelle: Markus Kniebeler

Neuruppin – 200 Jahre Fontane – das Festjahr wird um 14 Uhr in der Neuruppiner Pfarrkirche von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke eröffnet. Bereits um 13 Uhr besuchen beide die Leitausstellung zur Arbeit Fontanes als Autor im Museum und laufen danach über den Schulplatz zur Pfarrkirche. Die Leitausstellung beginnt um 16 Uhr und kann am Eröffnungstag bis um 22 Uhr besichtigt werden.

Die Fontane-Leitausstellung wird am Sonnabend im Neuruppiner Museum eröffnet. Auch dieses Freundschaftsbüchlein mit einem Eintrag von Fontane ist zu sehen. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Ab 18.30 Uhr lesen die Schauspieler Gösta Knothe, Frieder Kranz und Christine Schmidt-Schaller auf den Höfen an der Präsidentenstraße 47 und in der Fischbänkenstraße 8 in Neuruppin aus Fontane-Romanen.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter Telefon 0176/23 35 85 15.

Rohrlack – Christian Mauritz lädt zur Planetenwanderung ein. Die dreistündige Tour entlang der Erdbahn des Planetenmodells Rohrlack-Vichel startet um 10 Uhr an der Rohrlacker Kirche.

Christian Mauritz aus Rohrlack erklärt sein Planetenmodell zur Planetenwanderung. Quelle: Frauke Herweg

Wusterhausen – „Stunde um Stunde – Ein Tag mit Ilse & Margarete“ heißt es ab 19.30 Uhr in der Galerie Alter Laden am Markt 3 in Wusterhausen. Die Frauen geben mit liebenswertem Biss Einblicke in ihr Leben, politisch, aber auch ganz privat. Kartentelefon: 033979/8 77 60.

Ilse & Margarete vom Theater Vogelfrei – zu erleben am Sonnabend in Wusterhausen. Quelle: Agentur

Wuthenow – In der Wuthenower Kantine, Dorfstraße 20, trifft man sich zum Osterbasteln und Kaffeetrinken ab 14 Uhr. Anmeldungen sind erwünscht unter Telefon 03391/35 71 99.

Der Sonntag, 31. März

Alt Ruppin – Der „Club der toten Dichter“ stellt sein neues Album „So und nicht anders – Fontane neu vertont“ im ausverkauften Kornspeicher Neumühle ab 17 Uhr in Alt Ruppin vor.

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kunst, Speis und Trank von 14 bis 17 Uhr ein.

Hakenberg – Die Hakenberg-Töpferei mit Frühlingsausstellung, von 10 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

Köpernitz – Die neue Reihe „Brandenburger Köpfe und Porträts“ im Köpernitzer Kulturgutshaus beginnt um 11 Uhr mit der Vorstellung des Predigers und Pädagogen Joachim August Christian Zarnack (1777-1827). Dazu wird ein zünftiger Eintopf gereicht. Platzreservierungen sind möglich unter Telefon 033931/3 78 55.

Kränzlin – Ostermarkt von 13 bis 17 Uhr, Osterbasteln von 10 bis 13 Uhr – siehe Sonnabend.

Neuruppin – Die Nominierten des Theo-Schreibwettbewerbs stellen ihre Fontanetexte im Alten Gymnasium in Neuruppin vor. Die Abschlussmatinee „Vor dem Sturm – Der Theo-Schreibwettbewerb stellt sich vor“ beginnt um 10.30 Uhr. Anmeldung: info@altes-gymnasium-neuruppin.de.

Neuruppin – Eine neue Ausstellung öffnet im Neuruppiner Kunstraum in der Friedrich-Engels-Straße 37. Die Künstlerin Susanne Krell zeigt Frottagen von Mauern berühmter und berüchtigter Bauten. Die Vernissage beginnt um 12 Uhr. Einlass ist ab 11 Uhr.

Frottagen von Mauern zeigt Susanne Krell ab Sonntag in einer Neuruppiner Ausstellung. Quelle: Veranstalter

Neuruppin – Zum Künstlergespräch mit Ulrike Liedtke lädt die Künstlerin Uschi Jung ab 14 Uhr in ihr Atelier in der Bilderbogenpassage. Einlass ist ab 13 Uhr.

Neuruppin – Die deutsch-griechische Sängerin Vicky Leandros tritt in der Neuruppiner Pfarrkirche auf. Das Konzert ab 18 Uhr ist ausverkauft.

Sängerin Vicky Leandros singt am Sonntag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neustadt – Sammler werden in Olafs Werkstatt in der Robert-Koch-Straße in Neustadt zur Modellbahn- und Modellautobörse erwartet. Gestöbert und gefeilscht wird von 9 bis 13 Uhr.

Eine Modelleisenbahn- und Modellautobörse öffnet am Sonntag in Neustadt. Quelle: privat

Protzen – Im Gutshaus von Protzen sind neue Natur- und Tierbilder von den Hobbymalerinnen Siegrid Stolz und Cordula Maas zu sehen. Eine kleine Vernissage beginnt um 15 Uhr.

Rheinsberg – Im Foyer des Rheinsberger Schlosstheaters gibt der Brandenburgische Nachwuchs auf der Geige und der Bratsche ein Konzert ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wittstock – Mit ihrem Programm „Leben in vollen Zügen – alle wollen doch nur ankommen“ gastiert Kabarettistin Anka Zink aus Bonn im Wittstocker Kino. Ihr Programm lädt ab 15 Uhr zum Träumen, zum Lachen und zur Reise ins Innere des Universums ein. Kartentelefon: 03394/43 34 42.

Kabarettistin Anka Zink ist am Sonntag in Wittstock zu erleben. Quelle: Anka Zink/Website

