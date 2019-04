Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 5. April

Brunne – Rima Chammaa lädt in ihre Schmuckwerkstatt in Brunne ein. Zum Schnuppern sind Neugierige in der Fehrbelliner Straße 22 am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr willkommen.

Kyritz – Zirkus Renz hat sein Zelt auf der Festwiese in Kyritz aufgeschlagen. Für Spaß sorgen Clowns, Kamele, Pferde, Messerwerfer und anderen Artisten. Vorstellungen sind am Freitag ab 16 Uhr, am Sonnabend ab 16 und ab 19 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr.

Neuruppin – Orthodoxe Gesänge und Volkslieder erklingen in der Neuruppiner Kreuzkirche, Steinstraße 7. Das Konzert mit dem Moskauer Männerchor „Zum heiligen Wladimir“ beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Der Moskauer Männerchor des „Heiligen Wladimir“ singt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Alimov Oleg

Neuruppin – Jana Pajonk liest ab 21 Uhr im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg Geschichten aus ihrem Buch „Rund um Berlin – janz weit draußen“, ein Reiseführer, der Geschichten zu 77 Orten rund um Berlin erzählt. Sie wird von dem Berliner Sänger und Gitarristen Thomas Niedermayer begleitet. Der Eintritt ist frei.

Jana Pajonk und Thomas Niedermeyer unterhalten am Freitag mit Geschichten und Musik in Neuruppin.. Quelle: Agentur

Neustadt – In der Neustädter Graf-von-Lindenau-Halle in Neustadt wird zur „Fritz-Party“ geladen. Die DJs des Radiosenders und die Gäste Patz und Grimbard legen ab 22 Uhr zum Tanzen auf. Einlass ist ab 21 Uhr. Auch ein Partyshuttle ist für die Nacht organisiert – von Kyritz über Heinrichsfelde, Wusterhausen und Kampehl nach Neustadt.

Der Sonnabend, 6. April

Alt Ruppin – Zum Frühjahrsputz auf der Halbinsel in Alt Ruppin treffen sich freiwillige Helfer um 9 Uhr. Es wird darum gebeten, mit Harke, Schippe oder Pkw-Anhänger zu kommen, denn es soll auch das Osterfeuer vorbereitet werden. Ein Imbiss steht im Anschluss bereit.

Brunne – offene Schmuckwerkstatt von 11 bis 17 Uhr – siehe Freitag.

Blumenthal – Zum Osterbasteln sind Kinder und Erwachsene im Bürgerhaus in Blumenthal ab 14 Uhr willkommen. Anmeldungen sind unter 033984/7 02 29 erwünscht.

Buskow – Die Veranstaltung „Rum, Wein und maritime Geschichten“ auf dem Bodoni-Vielseithof in Buskow wurde abgesagt.

Döllen – Ensembles und Solisten der Kreismusikschule Prignitz spielen ab 14 Uhr in der Döllener Kirche für die Sanierung der Orgel. Zu hören ist ein Programm von Klassik bis Jazz.

Gnewikow – Die Einwohner von Gnewikow treffen sich um 10 Uhr am Dorfanger zum Arbeitseinsatz. Die freiwilligen Helfer werden gebeten, ihre Arbeitsgeräte mitzubringen.

Herzberg – Im Herzberger Gewerbegebiet lädt ein Trödelmarkt von 9 bis 16 Uhr zum Stöbern und Feilschen ein. Der gesamte Erlös kommt der Jugendarbeit zugute.

Kunsterspring – Die Ökofilmtour hält auch im Tierpark Kunsterspring. Ab 14 Uhr wird die Dokumentation „Überraschungseier“ über den Kuckuck und seine Eier in fremden Vogelnestern gezeigt.

Die Ökofilmtour hält am Sonnabend in Kunsterspring mit einem Film über den Kuckuck Quelle: dpa

Kyritz – Zirkus Renz – Vorstellungen um 16 und 19 Uhr – siehe Freitag.

Kyritz – Das 13. Kleeblatt-Pokalturnier im Rommé und Skat startet um 10 Uhr im Kyritzer Kulturhaus. Siegerehrung ist ab 14.30 Uhr.

Neuruppin – Freiwillige Helfer treffen sich mit Harke und Besen zum Frühjahrsputz von 9 bis 12 Uhr an der Bechliner Dorfkirche in Neuruppin. Danach gibt es Bockwurst und Getränke. Um Anmeldung wird gebeten unter 0177/4 66 80 23.

Neuruppin – Der Neuruppiner A-cappella-Chor singt mit einem Chor aus Finnland und dem Märkischen Jugendchor in der Neuruppiner Pfarrkirche. Die Chorgala beginnt um 17 Uhr.

Der Neuruppiner A-cappella-Chor – hier bei seiner wöchentlichen Probe – singt am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Dagmar Simons

Neustadt – Schlagerfans sind in der Graf-von-Lindenau-Halle in Neustadt willkommen. Die Schlagerparty mit dem Helene-Fischer-Double Dana Franzis und DJ Dance Sound beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Nietwerder – Der Bolzplatz in Nietwerder soll gereinigt werden. Zur Putzaktion ab 14 Uhr werden viele freiwillige Helfer erwartet. Anschließend steht ein kleiner Imbiss bereit.

Protzen – Ein Osterfest mit buntem Programm für Kinder und Erwachsene hat die Gab auf ihrem Gelände in der Dorfstraße 78 in Protzen organisiert. Das Märchenland kann ab 14 Uhr erobert werden. Bastelstraße, Feuerwehrtruppe, Kindereisenbahn und Puppenbühne gehören dazu.

Die Gab in Protzen lädt am Sonnabend zum Osterfest ein. Quelle: Peter Lenz

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Zum „Instrumentenbauertag“ wird in die Geigenbauwerkstatt von Jan Dayß in Rheinsberg eingeladen. Von 12 bis 18 Uhr begutachten Akkordeonbauer Andreas Sommer, Geigenbauer Jan Dayß und Metallblasinstrumentenmacher(-meister) Thomas Nitz in der Mühlenstraße 13 kostenlos mitgebrachte Musikinstrumente.

Geigenbauer Jan Dayß in seiner Werkstatt in Rheinsberg. Quelle: Peter Geisler

Stüdenitz – Zum „Frühlingserwachen“ lädt die Kreativ-Manufaktur in Stüdenitz. Von 14 bis 18 Uhr können kulinarische Köstlichkeiten und das Nassfilzen in der Kyritzer Straße 7 probiert werden.

Wittstock – In Wittstock und vielen Ortsteilen werden freiwillige Helfer ab 9.30 Uhr zum Frühjahrsputz erwartet. Es sollen Grünflächen gesäubert, Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden gereinigt und Blumenkästen und Beete bepflanzt werden. Bereits um 8 Uhr öffnet der Blumen- und Pflanzenmarkt auf dem Marktplatz.

Wulfersdorf – Das Rosenbeet in Wulfersdorf ist um 9 Uhr Treffpunkt für den Frühjahrsputz. Schaufel, Harke oder Besen sind mitzubringen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Wusterhausen – In der evangelischen Kirche von Wusterhausen erklingt die Orgel ab 17 Uhr. Kirchenmusiker Timo Beek gibt ein Konzert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Wuthenow – „The Men of Desert“ geben ein Rock- und Blues-Konzert in Beckers Scheune in Wuthenow. Die Ruppiner Musiker spielen und singen ab 20 Uhr in der Dorfstraße 19 a.

Heiko Weißenfels (g, voc), Dirk Becker (g, harp, voc), Andreas Brüssow (b. voc), Uwe Brüssow (dr) und Esther Githanji (voc) geben am Sonnabend ein Konzert in Wuthenow. Quelle: privat

Der Sonntag, 7. April

Bartschendorf – Familie Jochems lädt in ihren japanischen Garten im Fliederweg 31 in Bartschendorf ein. Von 12 bis 18 Uhr kann man bei Tee und Kuchen den Frühling genießen. Der Shamisen-Verein Berlin gibt um 14.30 Uhr ein Konzert.

Brunne – offene Schmuckwerkstatt von 11 bis 17 Uhr – siehe Freitag.

Köpernitz – Professor Wladimir Bonakow und Iwan Sokolow, Solisten der Moskauer Philharmonie (Bajan), musizieren im Kulturgutshaus Köpernitz. Das Bajankonzert beginnt um 15 Uhr. Platzreservierungen werden unter 033931/3 78 55 entgegengenommen.

Kyritz – Zirkus Renz – Vorstellung um 11 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Unter dem Motto „ Fontane unter Kritikern. Streittag I“ wird ab 12 Uhr ins Neuruppiner Museum geladen. Im Foyer diskutieren Julia Encke, Ijoma Mangold, Lothar Müller und Denis Scheck, moderiert von der Kuratorin Heike Gfereis. Um 15 Uhr beginnt ein Vortrag zur digitalen Edition der Fontane-Notizbücher, um 16 Uhr über „Distant Reading Fontane“. Eine öffentliche Führung mit der Kuratorin durch die Leitausstellung „ Fontane 200“ startet um 14 Uhr. (Foto oben)

Neuruppin – Autorin Edda Gutsche liest ab 16 Uhr „Märkische Gedichte“ aus ihrem Band „Die Heide hat lila Augen“ im Neuruppiner Restaurant Tempelgarten. Die Musikerin Juliane Felsch-Grunow spielt dazu auf dem Klavier.

Neuruppin – Eine neue Ausstellung mit dem Titel „ Theodor Fontane – eine fotografische Spurensuche im Ruppiner Land“ mit Fotografien von Rainer Ehrke ( Berlin) wird in der Siechenhauskapelle in Neuruppin eröffnet. Zur Vernissage wird ab 16 Uhr eingeladen.

Der Holzturm in Molchow, fotografiert von Rainer Ehrke und zu sehen am Sonntag in einer Ausstellung in Neuruppin. Quelle: Rainer Ehrke

Neuruppin – Das Brandenburgische Staatsorchester, dirigiert von Takao Ukigaya, begeistert das Publikum in der Neuruppiner Pfarrkirche. Das Sinfoniekonzert beginnt um 17 Uhr.

Neustadt – Die Neustädter Gestüte laden zur Themenführung „Neustädter Pferdenachwuchs“ ein. Der einstündige Rundgang startet um 14 Uhr im Hauptgestüt.

Die Stuten und ihre Fohlen sind ein Thema bei den Führungen, die das Neustädter Haupt- und Landgestüt auch am Sonntag veranstaltet. Quelle: Haupt- und Landgestüt Neustadt

Neustadt – Michael Eller tritt ab 15 Uhr mit seinem Programm „Unter Kreuzfahrern – Captain Comedy legt ab!“ in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Der Nachmittag ist ausverkauft.

Protzen – Bei Familie Rogge in Protzen sind ein Osterbasar und ein kleiner Flohmarkt aufgebaut. In der Dorfstraße 23 kann von 10 bis 18 Uhr verweilt und gestöbert werden.

Vichel – Timofey Sattarov (Akkordeon, Klavier), Andrey Lakisov (Saxofon, Gitarre) und Bernd Gesell (Kontrabass) musizieren als Trio Laccasax im Schloss Vichel. Ihr Klezmer- und Tango-Konzert beginnt um 16 Uhr. Das Schlosscafé ist bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Das Trio Laccasax ist am Sonntag in Vichel zu erleben. Quelle: Joachim Dette

Von MAZonline