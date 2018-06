Im Temnitzpark in Werder bei Neuruppin hat die kleine Firma Technische Industriekunststoffe, kurz TIK, ihren Sitz. Vielen ist sie kein Begriff, was sie herstellt, auch nicht. Der elfte Betriebsausflug von MAZ und Regionalentwicklungsgesellschaft ließ nun 15 MAZ-Leser hinter die Kulissen dieser fremden Welt blicken.

Zur Galerie Hochgenaue Werkstücke aus Kunststoffen fertigt die Firma Technische Industriekunststoffe GmbH in Werder bei Neuruppin. Bei einem MAZ-Betriebsausflug konnten langjährige Abonnenten unserer Zeitung den Spezialisten bei der Arbeit zusehen.

Organisiert werden die Besichtigungstouren für Leser von der Märkischen Allgemeinen und der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg.

15 MAZ-Leser gab es bei der TIK. Die Zahl 15 spielt für die Firma 2018 eine große Rolle. „Genau vor so vielen Jahren haben wir hier angefangen“, sagt TIK-Geschäftsführer Georg Tegtmeier bei der Begrüßung, „mit zwei Maschinen, einer Fräse und einer Drehmaschine sowie sechs Leuten“. Die hatte Tegt­meier von der Firma, aus deren Insolvenzmasse er die Maschinen kaufte, mit übernommen, wie den Kundenstamm, der vorrangig aus den neuen Bundesländern war.“

Abnehmer im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz

Der studierte Volkswirt, der zuvor in einem Konzern in Berlin gearbeitet hat, muss das richtige Gespür gehabt haben. Die Firma TIK hat national und international gut zu tun, 36 Mitarbeiter beschäftigt sie derzeit.

„Wir fertigen technische Formteile für den Maschinen- und Anlagenbau in der Verpackungs-, Nahrungsmittel- oder Solartechnik, produzieren aber auch für Medizin- und Messtechnik“, erklärt Georg Tegtmeier. Buchsen, Rollen, Gleitplatten, Dichtungen, Isolatoren und mehr finden ihre Abnehmer in der sogenannten D-A-CH-Region – also im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz. Bosch und Siemens sind zwei davon.

TIK ist eine jener Firmen, die im Hintergrund agieren und die der Endverbraucher nicht mitkriegt. Eine Firma, ohne die weiterverarbeitende Unternehmen nicht weiterkämen und ohne die kein Orangensaft in einem Tetra-Pak landen könnte oder künstliche Hüftgelenke an der Hüfte. Weil es an Einzelteilen für Verpackungsmaschinen oder Gelenken hapern würde.

Testköpfe für ein neues Hüftgelenk

„Hier sehen Sie einen kleinen Abriss davon, was wir aus Hochleistungskunststoff fertigen“, sagt Vertriebsleiter Ronald Kruse und führt die Gruppe zu einem Schaukasten mit kunterbunten Teilen. Er hält eine grüne Kugel hoch: „Das sind Testköpfe für ein neues Hüftgelenk. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Farben. Letzteres ist wichtig für die Montage.“

Ein Besucher fragt nach Beschaffenheit, Zusammensetzung und Verarbeitung des Plastikrohstoffs.

Ein Besucher wurde hellhörig

Besucher Manfred König scheint die Kunststoffbranche vertraut zu sein. „Ich bin Maschinenbaumeister gewesen, habe 20 Jahre eine Firma geführt. Als ich in der Ankündigung zum Betriebsausflug von hochpräzisen Teilen gelesen habe, wurde ich hellhörig.“

„Ich kannte die Firma nicht. TIK hätte eine Marktlücke entdeckt“, meint der Neuruppiner, als es wenig später rüber in die Arbeitshallen geht: „Ich bin begeistert. So moderne Technik hier. Plastik ist die Zukunft der Industrie. Es ist leichter zu bearbeiten als Metall. Was bei TIK produziert wird, war mir neu. Es ist was Besonderes.“

300 verschiedene Teile aus Kunststoffe im Repertoire

Etwa 300 verschiedene Teile stellt die Firma Technische Industriekunststoffe im Temnitzpark pro Monat her. „Wir fertigen in Stückzahlen von 1 bis 5000 für die Industrie“, erklärt Vertriebschef Ronald Kruse, der seit 2007 bei TIK arbeitet. „Wenn jedoch eine Privatperson ein ganz bestimmtes Einzelteil für eine Waschmaschine braucht, was nirgendwo mehr zu beziehen ist, machen wir auch das.“

Gefertigt wird nach Zeichnung oder Muster des Kunden – mit höchster Präzision: Die Technik arbeitet mit einer Oberflächengüte von einem Mikrometer. Dadurch können auch komplizierte Formteile aus Hochleistungskunststoffen hergestellt werden. „Wir arbeiten viermal feiner als Ihr Haar“, sagt Inhaber Georg Tegtmeier.

Ausgangsmaterial ist Stangen- oder Plattenware

Das Ausgangsmaterial ist Stangen- oder Plattenware, wie man in der Dreherei sehen kann. Interessiert beobachten drei Betriebsausflügler, wie Dreher Marcin Kopcio aus einer Stange helle Formteile zuschneidet, sie innen glättet, ihnen außen die richtige Kontur gibt.

Ingeborg Harth fragt, wie er anhand der Zeichnung die Befehle im System programmiert. Der gebürtige Pole zeigt es ihr. Seit einem Jahr arbeitet er bei TIK, hatte zuvor in England gelebt. „Nun bin ich wieder näher an meiner Heimat.“

Seine polnischen Mitarbeiter weiß Georg Tegtmeier zu schätzen: „Sie sind fachlich sehr versiert. Es ist schwer, Fachkräfte in unserer Region zu bekommen.“ Derzeit sucht die Firma technisches Personal und auch zwei Auszubildende.

Technik-Fans sind begeistert

Die Technik-Fans der heutigen Tour sind begeistert vom Unternehmen und seinen modernen, hellen, sauberen Hallen. Fasziniert begutachten sie modernste CNC-Technik in Drei-Achs-Ausführung und sogar elektronische Fünf-Achs-Systeme in der Fräserei.

Während die Maschinen laut rotieren, erklärt Vertriebsleiter Ronald Kruse, dass Kunststoff nicht gleich Kunststoff ist: „Es gibt das sogenannte Vormaterial, die thermoplastischen Kunststoffe.

Auch duroplastische Kunststoffe wie Hartpapier oder Glashartgewebe kommen bei TIK zum Einsatz.“ Bis wie viel Grad das Plastik aushält?, fragt ein Besucher. „Das hängt von der Kunststoffart ab“, entgegnet Kruse. „Das kann von 100 bis 400 Grad sein.“

Von Anja Reinbothe-Occhipinti