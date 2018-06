Völlig überraschend hat Thomas Voigt (60) am Donnerstagabend in Kerzlin mitgeteilt, dass er zum 1. Juli als Ortsvorsteher von Garz zurücktreten wird. „Ich stelle mich vor meine Gemeindevertreter“, sagte Voigt. Mehr sei nicht zu sagen.

Monatelanger Streit über ein Bürgerbegehren

Dem angekündigten Rücktritt war ein monatelanger Streit über ein Bürgerbegehren zur Abwahl von Voigt als Ortsvorsteher von Garz vorausgegangen. Obwohl dafür weit mehr als die notwendige Zahl von Unterschriften zusammen gekommen war, hatten die Gemeindevertreter von Temnitztal das Begehren mehrfach abgelehnt und waren deshalb Anfang Mai wegen „vorsätzlicher Rechtsbeugung“ verklagt worden. Auch am Donnerstag sollten sich die Gemeindevertreter eigentlich erneut mit dem Begehren befassen, denn das Amt Temnitz hatte die Ablehnung beanstandet. Doch zu der Abstimmung kam es nicht, da Voigt zuvor seinen Rücktritt zum 1. Juli erklärte.

Viele Garzer hatten Voigt vorgeworfen, zu wenig Zeit für sie zu haben, da er zugleich Bürgermeister der Gemeinde Temnitztal, Chef im Amtsausschuss, Kreistagsabgeordneter und Regionalrat in der Regionalen Planungsgemeinschaft ist. Zudem soll sich Voigt in jüngster Zeit mehrfach „unhöflich“ und „rüde“ gegenüber Einwohnern von Garz verhalten haben.

Voigt streitet die Vorwürfe ab

Voigt streitet die Vorwürfe ab. Auch die Gemeindevertreter hielten die Gründe für vorgeschoben. Sie verwiesen auf den monatelangen Zwist zwischen Voigt und der inzwischen aus dem Amt geschiedenen Amtsleiterin Susanne Dorn (57) hin. Dorn, die wie Voigt im Dörfchen Garz lebt, wollte Anfang des Jahres vom Amtsausschuss für weitere acht Jahre wiedergewählt werden. Dafür gab es aber keine Mehrheit. Vielmehr zeigte die Abstimmung, wie gespalten die Gemeinden im Amt Temnitz sind: Die eine Hälfte sprach sich offen für die Wiederwahl von Dorn aus, die sich unter anderem für die Wiederbelebung des Temnitzparkes, die Kultur in Netzeband und den Tourismus in der Kyritz-Ruppiner Heide stark gemacht hatte – die andere Hälfte überraschte indes mit ihren Nein-Stimmen (die MAZ berichtete). Daraufhin hat das Amt den Posten des Amtsdirektors neu ausgeschrieben. Denn die Amtszeit von Susanne Dorn endete am 16. Mai.

Die Staatsanwaltschaft prüft noch

Dirk-Michael Schulz (55), der Vorsitzende des Angelvereins in Garz, zeigte sich von der plötzlichen Rücktrittsankündigung von Voigt nicht überrascht. „Das ist der einzig logische Schritt, damit Herr Voigt Schaden von sich und seinen Mitstreitern abwenden kann.“ Demnach war die Ankündigung des Rücktritts bei einer internen Beratung der Gemeindevertreter am Donnerstag in Rohrlack besprochen worden. Schulz glaubt nicht, dass es so schnell einen neuen Ortsvorsteher in Garz geben wird. Denn dieser wäre automatisch Mitglied der Gemeindevertreterversammlung von Temnitztal. „Das Gremium hat unsere Rechte missachtet“, so Schulz. Deshalb habe das Vertrauen sehr gelitten.

Offen ist, wie die Staatsanwaltschaft mit der Anzeige wegen „vorsätzlicher Rechtsbeugung“ umgehen wird. „Wir sind noch beim Prüfen“, sagte am Freitag der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann.

Von Andreas Vogel