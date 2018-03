Aus Tokio an die Klosterkirche Neuruppin

Seit einem halben Jahr sucht die evangelische Kirchengemeinde in Neuruppin händeringend eine neuen Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer. Nach zwei Ausschreibungen lagen ganze zwei Bewerbungen für die Stelle vor. Eine Kandidatin blieb am Ende übrig: Gabriele Zieme-Diedrich, seit sechs Jahren Pfarrerin in Japan.