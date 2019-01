Ostprignitz-Ruppin Kyritz-Ruppin Heide - Im März soll der Aussichtsturm stehen Naturfreunde dürfen sich freuen: Der sogenannte Naturbeobachtungsturm am Sielmannhügel in der Kyritz-Ruppiner Heide soll noch im März fertig werden. Eigentlich sollte der Turm schon im vergangenen Sommer stehen.

So wird vermutlich der Naturbeobachtungsturm am Sielmannhügel in der Kyritz-Ruppiner Heide aussehen. Er ist knapp 15 Meter hoch und soll eine gute Sicht über die Heide bieten. Quelle: Quelle: IB Miebach; Fotomontage: Landkreis OPR, Sebastian Buss