Alt Ruppin

Ein etwa dreieinhalb Meter hoher Baum ist am Sonnabend gegen 13 Uhr in Neumühle bei Alt Ruppin in Brand geraten. Ein Zeuge verständigte die Feuerwehr. Die Flammen am Baum, der am Ufer des Rhins steht, wurden gelöscht.

Glimmende Kippe in offener Konservendose

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler war im hohlen Baumstamm ein glimmender Zigarettenstummel in einer offenen Konservendose entsorgt worden. Das führte offenbar zu dem Feuer. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Von MAZonline