Neuruppin

Auf der blanken Felge war ein 37-jähriger Seat-Fahrer in der Nacht zum Sonntag in Neuruppin unterwegs. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens stoppte den Mann gegen 2.30 Uhr. Der Wagen mit dem defekten vorderen rechten Rad war ihnen in der Franz-Künstler-Straße aufgefallen. Kontrolliert wurde der Mann in der Puschkinstraße.

Fahrer pustet sich auf 1,56 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Wo und wie der 37-Jährige den vorderen Reifen des Wagens beschädigt hatte, konnte bislang nicht geklärt werden. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

