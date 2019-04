Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 12. April

Barsikow – Das Kulturcafé „Alter Konsum“ in Barsikow lädt zu Bistro und Kunstausstellung von 18 bis 21 Uhr ein.

Kyritz – Christliche Jugendgruppen gestalten in Kyritz den Jugendkreuzweg unter dem Motto „Ans Licht“. Start ist um 17 Uhr an der St.-Marienkirche in Kyritz, weiter geht es über Holzhausen nach Rehfeld und wieder zurück nach Kyritz.

Neuruppin – Für den Umwelt- und Klimaschutz demonstrieren Jugendliche und Erwachsene wieder in Neuruppin. Start ist um 12 Uhr am Schinkelgymnasium am Käthe-Kollwitz-Platz. Von dort geht es zur Evangelischen Schule, weiter zur Montessorischule bis zum Schulplatz zur Abschlusskundgebung ab 14 Uhr.

Erneut demonstrieren Schüler am Freitag in Neuruppin für den Klimaschutz. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – In der Galerie am Bollwerk und in der Klosterkirche in Neuruppin wird die Ausstellung „Fontane lesen – mach’ dir ein Bild davon“ präsentiert. Zu einer Vernissage wird um 19 Uhr in die Galerie am Bollwerk geladen.

Neuruppin – Sänger Sherman Noir singt und spielt Alternativ Rock und Country Rock im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Sein Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sherman Noir singt und spielt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neustadt – „Mr. Rod – eine Hommage an Rod Stewart“ – heißt es in Olafs Werkstatt in Neustadt ab 20 Uhr. Die Show ist ausverkauft.

Wittstock – Zum 74. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager findet eine Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald statt. Um 14.30 Uhr hält Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil eine Rede.

Der Sonnabend, 13. April

Demerthin – In Demerthin treffen sich freiwillige Helfer um 9 Uhr zum Arbeitseinsatz auf dem Friedhof. Es wird darum gebeten, Arbeitsgeräte mitzubringen.

Dranse – Das Dranser Bürgerhaus ist Treffpunkt für alle, die sich am Frühjahrsputz beteiligen wollen. Start ist um 9 Uhr.

Buskow – Weltmusik aus Osteuropa erklingt auf dem Bodoni-Vielseithof in Buskow. Das Klezmer-Konzert mit der Gruppe „Manifest“ beginnt um 19 Uhr. Karten sind im Internet auf der Homepage www.bodoni.org buchbar.

Fehrbellin – Zum Frühjahrsputz ruft das Aktionsbündnis „ Fehrbellin bleibt bunt“ auf. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Denkmal Kapellenberg/ Geschwister-Scholl-Straße in Fehrbellin.

Flecken Zechlin – Zum Baumblütenfest mit Blasmusik lädt das Hotel Gutenmorgen in Flecken Zechlin von 12 bis 14 Uhr ein.

Flecken Zechlin – Rund um den Osterbrunnen auf dem Markt in Flecken Zechlin versammeln sich Jung und Alt ab 14 Uhr. Mit Gesang, Spiel und Tanz wird auf das Osterfest eingestimmt.

Der Osterbrunnen in Flecken Zechlin ist wieder geschmückt – rundherum wird am Sonnabend gesungen, gespielt und getanzt. Quelle: Peter Geisler

Heiligengrabe – Ein Ostermarkt wird in der Heiligengraber Kita veranstaltet. Von 10 bis 16 Uhr kann in der Wittstocker Straße 52 gestöbert werden. Kinder können sich schminken lassen, man kann Keramik bemalen. Der Osterhase wird kleine Überraschungen verteilen.

Heiligengrabe – Der Parkplatz am Kloster Stift zum Heiligengrabe ist Treffpunkt für Radler, die an der Sternfahrt „Die Prignitz radelt an“ nach Bad Wilsnack teilnehmen möchten. Start ist um 8 Uhr.

Anradeln heißt es in der Prignitz – auch ab Heiligengrabe am Sonnabend. Quelle: Gerhard Baack

Herzberg – Zum Arbeitseinsatz auf dem Walderlebnispfad des „ Waldhof“ in Herzberg treffen sich freiwillige Helfer um 9 Uhr auf dem Parkplatz. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Kyritz – Zum Arbeitseinsatz treffen sich die Mitglieder des Anglervereins Kyritz am Sonnabend und Sonntag von 8 bis 12 Uhr auf dem Vereinsgelände am Untersee.

Kyritz – Zum Anradeln nach Bad Wilsnack treffen sich die Kyritzer und Bewohner der Kleeblattregion um 8.30 Uhr auf dem Kyritzer Marktplatz. Angekommen in Bad Wilsnack, erwarten die Radler Speis und Trank und ein Bühnenprogramm. Anmeldungen sind erbeten im Kultur- und Tourismusbüro in Kyritz unter 033971/60 82 79.

Lindow – Zum Arbeitseinsatz treffen sich freiwillige Helfer um 8 Uhr am Markt in Lindow. Es wird darum gebeten, Arbeitsgeräte mitzubringen. Nach der Arbeit gegen 12 Uhr spendiert das Café „Süße Ecke“ eine Kugel Eis.

Linum – In der Linumer Storchenschmiede wird um 12 Uhr eine neue Storchenausstellung mit Fotografien von Dieter Damschen, Anke Kneifel und Marion Szindlowski eröffnet. Danach starten Führungen zu den Weißstörchen ins Linumer Teichgebiet. Im Bauerngarten gibt es Kaffee und Kuchen.

In Linum werden am Sonnabend können Besucher die ersten Störche sehen. Quelle: Celina Aniol

Neuruppin – Der Ostermarkt mit Pflanzen- und Staudenmarkt auf dem Neuruppiner Schulplatz lädt zum Stöbern und Verweilen ein. Von 8 bis 16 Uhr bieten zahlreiche Händler ihre Waren feil.

Neuruppin – Der Verschönerungsverein ruft zum Frühjahrsputz ab 9 Uhr im Neuruppiner Stadtpark auf. Treffpunkt ist am Goldfischteich. Gerätschaften sind bitte mitzubringen. Nach der Aktion gibt es gegen Mittag einen Imbiss und Getränke.

Neuruppin – „Die schöne Party“ von Radio eins – nur für Erwachsene – startet um 21 Uhr in der Neuruppiner Pfarrkirche. DJ Dr. M animiert zum Abtanzen mit den besten Hits und den passenden Videos quer durch alle Musikstile und Epochen.

Die Schöne Party lädt am Sonnabend in Neuruppin zum Abtanzen ein. Quelle: Petruschkefilm

Neustadt – Zum „Tag der offenen Flaschen“ lädt die Weinremise Balz in Neustadt, Havelberger Straße 28b, ein. Von 12 bis 18 Uhr werden Weine zum Verkosten angeboten. Ab 14 Uhr wird dazu musikalisch unterhalten.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Beim Kunsthandwerkermarkt in Rheinsberg gibt es viel zu entdecken. Im historischen Stadtzentrum kann am Sonnabend und Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr gestöbert werden. Dem Filzer, Hutmacher oder Schmuckdesigner kann man über die Schulter schauen.

Der Kunsthandwerkermarkt in Rheinsberg lädt am Sonnabend und Sonntag Besucher ein. Quelle: Regine Buddeke

Rheinsberg – Der Verein Stadtgeschichte Rheinsberg eröffnet eine neue Ausstellung mit dem Titel „Fontanes Spuren in Rheinsberg“ im Haus der Stadtgeschichte in Rheinsberg. Zur Vernissage wird um 11 Uhr in die Räume an der Seestraße 22 geladen.

Rheinsberg – Ein Fackelumzug startet um 18 Uhr am Kirchplatz in Rheinsberg zur Feuerwehr, wo ein Frühlingsfeuer brennt. Gemütlich wird’s bei Speis und Trank.

Wusterhausen – „Fontanes Wanderschuh in einer Wunder-Kammer“ titelt eine neue Ausstellung von Reinhard Zabka mit Objekten aus dem Lügenmuseum Radebeul in der Galerie Alter Laden im Wegemuseum in Wusterhausen. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr.

Die Ausstellung „Fontanes Wanderschuh. Installation von Reinhard Zabka“ wird am Sonnabend in Wusterhausen eröffnet. Quelle: André Wirsig

Wusterhausen – Feuerwehrleute wetteifern ab 14 Uhr beim Gemeindefeuerwehrtag an der Dossehalle in Wusterhausen. Zuschauer sind willkommen. Für Verpflegung und Kinderspaß ist gesorgt.

Wustrau – Unter dem Motto „Der alte Zieten“ stellt Robert W. Wagner aus Neuruppin Zeichnungen im Café Constanze in Wustrau aus. Günter Rieger eröffnet die Schau um 17 Uhr.

Der Sonntag, 14. April

Barsikow – Das Barsikower Kulturcafé „Alter Konsum“ lädt zu Kunstausstellung, Kaffee und Kuchen von 14 bis 17 Uhr.

Kyritz – Das Kyritzer Waldschlösschen lädt ab 14.30 Uhr zum Frühlingssingen mit dem Kyritzer Shantychor „ Stella Maris“ ein. Karten für den vergnüglichen Nachmittag sind noch am Einlass zu bekommen.

Der Shantychor „Stella Maris“ lädt am Sonntag zum Frühlingssingen in Kyritz ein. Quelle: Agentur

Neuruppin – Eine Führung durch die Leitausstellung „Fontane 200/Autor“ bietet das Neuruppiner Museum in der August-Bebel-Straße 14/15 an. Besucher werden um 14 Uhr am Einlass erwartet.

Neuruppin – Dirk Heidemann, internationaler Tanzsporttrainer und ehemaliger Schüler der Tanztrainerin Gabi Keller, ist Gast-Coach beim Latein-Workshop im Tanzklub Imperial in der Fehrbelliner Straße 131 in Neuruppin. Für den Kurs um 15 Uhr sind noch Anmeldungen möglich.

Rheinsberg – Kunsthandwerkermarkt von 10.30 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

Rheinsberg – Heitere Musik erklingt ab 16 Uhr in der Evangelischen Kirche Rheinsberg. Im Chorraum singt die Sopranistin Sylke Eichhorn Berliner Lieder, begleitet von der Kantorin Juliane Felsch-Grunow auf der Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Juliane Felsch-Grunow begleitet die Sopranistin Sylke Eichhorn am Sonntag in Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Wittstock – Ein Familientag mit Flohmarkt wird ab 13 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Röbeler Vorstadt in Wittstock veranstaltet. Zum Angebot gehören Kaffee und Kuchen, Glücksrad, Grillwurst, Info-Stände, Bastelecke und Hüpfburg.

Wustrau – Als erste Fotojournalistin Europas entdeckte Marie Goslich im 19. Jahrhundert die Poesie der Brandenburger Landstraße mit der Plattenkamera und schrieb Artikel und Aufsätze dazu. Ihre Bilder und Texte sind nun im Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau zu sehen. Kuratoren-Führungen durch die Schau „ Marie Goslich – Aufbruch aus der Fontane-Zeit“ starten um 11 Uhr und 15 Uhr.

