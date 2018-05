Heiligengrabe

Die Tour de Prignitz 2018 findet von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni statt. Startort ist Vorjahres-Toursieger Heiligengrabe. Änderungen am Konzept der Tour wirken sich jedoch auch auf deren Streckenverlauf aus: Die klassische Rundfahrt gehört nach 20 Jahren der Vergangenheit an. Die Tour endet nicht in Heiligengrabe – so wird es dort auch keine Tourparty geben. Das große Finale mit dem Familienfest findet am Sonntag in Meyenburg statt.

Hier die Etappen der Tour im Überblick:

1. Etappe: Heiligengrabe – Wusterhausen

Der Startschuss für die Tour 2018 fällt wie üblich beim Vorjahressieger – also in Heiligengrabe. Die erste Tour führt am Donnerstag, 31. Mai, über Wittstock bis nach Wusterhausen, das einen Empfang versprochen hatte, in dem sich alle 15 Dörfer der Gemeinde präsentieren.

Pause: nach dem fulminanten Kulturstopp im Vorjahr werden die Tour-Radler diesmal zur Mittagsrast nach Jabel kommen.

Kulturstopp: Weiter fahren die Radler zu einem Kulturstopp in Königsberg – favorisiert ist der See.

2. Etappe: Wusterhausen – Wittenberge

Weiter geht es dann am Freitag, 1. Juni, mit der längsten Etappe der Tour de Prignitz 2018, denn die Wusterhausener machen sich auf den Weg nach Wittenberge, wo sich der Empfang der Radler mit der Kindertagsfeier verbindet. Immerhin: Die rund 66 Kilometer gehen nach anfänglichem Auf und Ab eher abwärts Richtung Elbauen, was die Sache ein wenig erleichtert.

Pause: Die Mittagsrast hält das Fahrerfeld im Prignitzort Bendelin.

Kulturstopp: Nach einem erneut längeren Wegstück dürfen sich die Radler auf einen Pausenstopp im Elbdorf Bälow freuen.

3. Etappe: Wittenberge – Bad Wilsnack

Auf der dritten Etappe am Samstag, 2. Juni, rollen die Radler von Wittenberge aus über 46,9 Kilometer gen Bad Wilsnack.

Pause: Die Fahrer ziehen eine Schleife nach Spiegelhagen, das im kommenden Jahr ein Dorfjubiläum begeht und diesmal die Mittagspause ausrichtet. Der Perleberger Ortsteil hatte im Jahr 2007 auch schon einmal den Pausenpreis bei der Tour de Prignitz gewonnen.

Kulturstopp: Geplant ist außerdem ein Kulturstopp auf Schloss Grube.

4. Etappe: Bad Wilsnack-Meyenburg

Mit der vierten Etappe am Sonntag, 3. Juni, geht die Tour de Prignitz 2018 auch schon auf die Zielgerade. 52,6 Kilometer haben die Radler zurückzulegen, die an diesem Tag in Bad Wilsnack aufs Fahrrad steigen. Die Radler dürfen sich auf ein grandioses Tour-Finale in Meyenburg freuen, wo zum Zeitpunkt der Etappenankunft bereits das Familienfest auf vollen Touren läuft.

Pause: Geplant istein Pausenstopp in Kuhbier am Gemeinde- und Feuerwehrhaus.

Kulturstopp: Ein weiterer Streckenpunkt ist die Segelflugschule am Pritzwalker Sommersberg.

