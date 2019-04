Ostprignitz-Ruppin

Das Osterwochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Gründonnerstag , 18. April

Neuruppin – Der Historiker und Autor Robert Rauh hat ein neues Buch mit dem Titel „Fontanes Ruppiner Land“ geschrieben. Zur Buchpremiere mit dem Autor und der Schauspielerin Carmen-Maja Antoni wird ab 19 Uhr in die Neuruppiner Pfarrkirche eingeladen.

Neustadt – Der Kabarettist David Leukert ist mit seinem Programm „Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu!“ in Olafs Werkstatt in Neustadt zu Gast. Der Spaß beginnt um 19 Uhr.

Region – Eine Übersicht der Osterfeuer, die am Wochenende in Ostprignitz-Ruppin angezündet werden, ist hier zu finden.

Wittstock – Ministerpräsident Dietmar Woidke eröffnet um 10 Uhr im Amtshof in der Burgstraße 2 in Wittstock die Landesgartenschau.

Wusterhausen – Das Musikerquartett „Prignitzfolk“ tritt in der Galerie Alter Laden, Am Markt 3, in Wusterhausen auf. Mit Blockflöten, Querflöte, Geige, Gitarren, Harmonica und Trommel präsentieren die vier ab 18.30 Uhr heimatliche Lieder und Weltmusik aus verschiedenen Jahrhunderten.

Der Karfreitag , 19. April

Dreetz – Die Mitglieder des Dreetzer Angelvereins treffen sich um 8 Uhr im Kahnhafen von Dreetz zum Forellenangeln. Ab 14 Uhr können auch Nichtmitglieder Forellen angeln.

Heiligengrabe – Eine musikalische Andacht mit Lesung beginnt in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe um 15 Uhr. Für biblische Unterhaltung sorgen Äbtissin Erika Schweizer, Texte, Barbara und Bettina Nürnberg, Gesang, und Heike von Nolting, Klavier.

Neuruppin – Der Sankt-Trinitatis-Chor und Sänger der Ruppiner Kantorei singen ab 15 Uhr die Passionsmusik in der Neuruppiner Klosterkirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Neuruppin – Junge Christen gestalten den ökumenischen Jugendkreuzweg in Neuruppin zum Thema „Ans Licht!“. Er beginnt um 17 Uhr an der Christuskirche, August-Bebel Straße 51, und endet in der Klosterkirche.

Neuruppin – Treffpunkt zum 50. Gute-Nacht-Lauf, organisiert vom Verein „Laufen gegen Leiden“, ist um 20.30 Uhr am Fontanedenkmal am Fontaneplatz in Neuruppin. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Jeder Teilnehmer wird um einen Euro Spende gebeten. Alle gesammelten Spenden werden an Tierschutz- und Tierrechts-Organisationen übergeben.

Rheinsberg – Tonschalen selbst herstellen bietet das Keramikhaus Rheinsberg an. Die „Raku-Party“ für große und kleine Kreative findet von 11 bis 16 Uhr im Garten des Keramikhauses in der Rhinpassage statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rheinsberg – Zur Eröffnung der Osterfestspiele Schloss Rheinsberg wird Joseph Haydns Oper „L’isola disabitata“ im Schlosstheater aufgeführt. Beginn ist um 19 Uhr. Karten können unter Telefon 033931/7 21 17 und 033931/3 49 40 erfragt werden.

Rheinsberg – „Musik gegen das Vergessen“ spielt der Instrumentalist Hans-Karsten Raecke in der Musikbrennerei Rheinsberg. Seine Kompositionen erklingen ab 19.30 Uhr.

Wittstock – Die St.-Marien-Kantorei Wittstock führt die Johannespassion von Heinrich Schütz in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche auf. Der besondere musikalische Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu ist ab 15 Uhr zu erleben.

Der Karsonnabend, 20. April

Dreetz – Ein buntes Programm zum Osterfrühlingsfest auf dem Gelände des Arboretums der Landeswaldoberförsterei Grünaue in Dreetz beginnt um 13.30 Uhr. Geführte Spaziergänge in die Umgebung, Leckeres aus dem Lehmbackofen und Musik von „Prignitzfolk“ gehören dazu.

Freyenstein – Große und kleine Gäste sind zum Osterfest in der „Alten Schule“ in Freyenstein ab 14 Uhr willkommen. Der Osterhase erwartet alle Kinder bis 12 Jahre zum Ostereiersuchen. Kaffee und Kuchen, ein Büchermarkt und österliche Handarbeiten gehören zum Programm.

Freyenstein – Livemusik erklingt ab 15 Uhr in der Markthalle in Freyenstein. Zu Gast ist Black Jack Davey aus Amsterdam mit Folkblues und Countrymusik.

Kyritz – Zum Jazzkonzert laden die Musiker der Band „Die Enttäuschung“ ab 20 Uhr in ihr Jazzstudio im Kyritzer Rathaussaal am Marktplatz ein. Karten können unter Telefon 033971/60 82 79 erfragt werden.

Netzeband – Beim Osterkonzert „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ in der Netzebander Kirche verschmelzen Klassik und Moderne. Ab 17 Uhr musizieren das „Gascoigne Quartett Berlin“, das Vokalensemble Prosec-Chor und Sabina Matthus-Bébié auf der Soloklarinette.

Neuruppin – McKinley Black singt und begleitet sich auf der Gitarre im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Das Loungekonzert in der Lobby beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter Telefon 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Schlossführungen unter dem Motto „Der Musenhof am Grienericksee“ starten am Sonnabend und Sonntag um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Marstall vor dem Schloss.

Rheinsberg – Die Lautten Compagney Berlin und der Pianist Michael Rische geben ein Sinfoniekonzert im Schlosstheater Rheinsberg. Es beginnt um 19 Uhr.

Sewekow – Auf dem Feriengut Sewekow öffnet um 14 Uhr ein Ostermarkt. Eine kleine Hundeshow, Hundetrödelmarkt, Kaffeetafel, Osterbasteleien und Eiersuchen gehören zum Programm.

Wittstock – Anlässlich der Wittstocker Laga wird um 12.30 Uhr auf der Bühne im Amtshof die Wittstocker Rosenprinzessin gekrönt. Am Vormittag spielt bereits das Wittstocker Blasorchester. Um 14 Uhr singt der Städtische Männerchor 1836 Wittstock, Sängerin Nea gibt ab 15 Uhr ein Konzert.

Wittstock – Das Wittstocker Blasorchester macht den Auftakt zum „Schaufenster ländlicher Raum“ mit einem Frühlingskonzert ab 15 Uhr auf dem Wittstocker Marktplatz. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik von den Bands „Not(e)fall“ und „Fire Fuckers“.

Zermützel – Der Kremserhof Zermützel lädt zur Osterwanderung mit der Natur- und Landschaftsführern Elke Kopf und Jürgen Strache rund um Zermützel ein. Start ist um 10.30 Uhr. Anschließend gibt es ein rustikales Osterbrunch. Infos und Anmeldung unter 0171/1 70 77

Der Ostersonntag , 21. April

Neuruppin – Unter dem Motto „Neugier und Spielerei – Fontane suchen und finden“ lädt das Neuruppiner Museum zum Osteraktionstag ein. Die Spurensuche startet um 11 Uhr.

Neuruppin – Eine Führung durch die Leitausstellung „Fontane 200/ Auto“ im Neuruppiner Museum in der August-Bebel-Straße 14/15 startet um 14 Uhr.

Neuruppin – Das Orchester „Neue Philharmonie“ gibt erstmals ein Konzert in der Neuruppiner Pfarrkirche. Das Sinfoniekonzert zum Osterfest beginnt um 17 Uhr. Kartenanfragen: 03391/45 75 40 und 03391/3 55 53 00.

Rheinsberg – Schlossführung unter dem Motto „Der Musenhof am Grienericksee“ um 15 Uhr – siehe Sonnabend.

Rheinsberg – Zum besinnlichen Osterspaziergang durch den Schlosspark unter dem Motto „Vom Eise befreit“ startet um 11 Uhr. Kartenanfrage unter Telefon 033931/7 21 17.

Rheinsberg – Das Berliner Renaissance-Theater Berlin führt seine Inszenierung von Peter Hacks „Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“ im Rheinsberger Schlosstheater auf. Das Schauspiel beginnt um 19 Uhr.

Wittstock – Die Prignitzer Hip-Hop-Band „Kokas“ gibt ab 16 Uhr auf der Wittstocker Laga-Bühne im Amtshof ein Konzert.

Wusterhausen – Nach dem Ostergottesdienst startet der 8. historische Osterspaziergang um 11 Uhr an der Stadtkirche in Wusterhausen. Nach einer Stunde trifft man sich zu einem gemütlichen kulinarischen Ausklang im Wegemuseum, Am Markt.

Der Ostermontag, 22. April

Breddin – Die Breddiner Orgel des Orgelbaumeisters Carl Eduard Gesell ist jetzt 150 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden. Das Benefizorgelkonzert mit Hayan Kim (Wusterhausen) und einem fröhlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen danach in der Kirche beginnt um 14 Uhr.

Rheinsberg – Zum musikalisch-literarischen Osterbrunch wird ab 11 Uhr ins festlich geschmückte Schlosstheater in Rheinsberg geladen. Musik und Texte von Friedrich II., der als Kronprinz und als König Werke verfasste, sollen zu Ostern an das Leben am Musenhof erinnern.

Wittstock – Auf der Wittstocker Laga-Bühne im Amtshof gibt der Havelländer Schlager- und Balladensänger Joe Carpenter ein Konzert. Beginn ist um 14 Uhr.

