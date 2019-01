So schön ist der Winter – und gefährlich

Ostprignitz-Ruppin Eiskalt erwischt - So schön ist der Winter – und gefährlich Der Winter hat auch seine guten Seiten. Er überzieht die Natur mit einer weißen Haube und bietet unendlich viele Fotomotive. Aber es gibt auch Gefahren.

Impressionen im Winter in Neuruppin am Ruppiner See Quelle: Dirk Klauke