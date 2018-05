Neuruppin

Ein Schulleiter aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin meldete sich am Montag bei der Polizei und gab an, dass sich unter Schülern ein Video verbreitet hatte, auf dem eine Schülerin in sexueller Pose zu sehen ist.

Ex-Freund verschickt Video nach Trennung

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Ex-Freund des Mädchens die Videodatei nachdem sie sich von ihm getrennt hatte an andere Schüler weitergeleitet. Das Video hatte sie für ihn während der Beziehung gemacht und an ihn verschickt.

Anzeige aufgenommen

Wegen Verbreitung jugendpornografischer Schriften wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die Schule hatte mit dem Mädchen und dem Jugendlichen bereits Gespräche geführt.

