Wustrau

Ein 84-jähriger Mann verlor am Montag gegen 14.40 Uhr in einer Rechtskurve am Ortsausgang Wustrau in Richtung Alt Friesack die Kontrolle über seinen Opel. Nach ersten Informationen war der Mann wohl am Steuer kurz eingeschlafen oder hatte einen Schwächeanfall.

Am Auto waren die Schäden erheblich. Quelle: Blaulichtreporter Neuruppin

Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Gartenzaun. Durch die Kollision wurden der Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin verletzt.

Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-Jährige übergab den Beamten seinen Führerschein. Er gab an, zukünftig auf das Fahren zu verzichten. Es entstanden zirka 4000 Euro Sachschaden.

Von MAZ-online