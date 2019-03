Linum

Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Volvo-Zugverband am Sonnabend um 9 Uhr in der Nähe der Raststätte Linumer Bruch in Richtung Berlin auf einen abrupt bremsenden Pkw VW auf.

Die 44-jährige Frau am Steuer gab an, dass die Vollbremsung automatisch und ohne ihr Zutun erfolgt sei. Sie und ein im VW mitfahrendes Kleinkind verletzten sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das sichergestellte Auto soll technisch begutachtet werden. Insgesamt entstand zirka 20.000 Euro Sachschaden.

Von MAZ-online