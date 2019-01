Lentzke

Eine 55- jährige beobachtete am Samstagmittag ein Drohne, die über ihr Grundstück mit angrenzender Pferdekoppel in Lentzke bei Fehrbellin flog. Das Gerät soll nur zehn bis 15 Meter über der Koppel geflogen sein und die Pferde aufgescheucht haben. Sie rannten wild hin und her.

Dohne stürzt auf der Koppel ab

Aus unbekannter Ursache stürzte die 40 mal 40 Zentimeter große Drohne (Hersteller: Hubsan) auf der Koppel ab.

Fluggerät sichergestellt

Zwei Männer verlangten anschließend von der Koppelbesitzerin, das Gerät zurückzugeben. Das tat sie aber nicht und meldete sich stattdessen bei der Polizei.

Beamte stellten die Drohne sicher. Es wird geprüft, ob möglicherweise Rechtsverstöße vorliegen.

