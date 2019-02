Alte Liebe gesucht für das Theodors in Wustrau

Fehrbellin Fotoaktion in Wustrau - Alte Liebe gesucht für das Theodors in Wustrau Vor einem Jahr pachtete Monty Kurzke das Theodors in Wustrau. Jetzt möchte er Hotel und Restaurant unter dem Motto „Alte Liebe“ verschönern und sucht dafüür Langzeit-Pärchen als Fotomotive.

Zusammen mit der Fotografin Katrin Ribbe plant der Pächter Monty Kurzke die Ausstellung „Alte Liebe“ im Theodors in Wustrau. Nach diesem Motto möchte er das gesamte Haus umgestalten. So wie Ribbe und Kurzke sollen Pärchen am 17. Februar auf einem Sofa fürs Foto posieren. Quelle: Katrin Ribbe